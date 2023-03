Test: King Tone The Duellist, Effektgerät

One drive pedal you need - The Duellist

Ach ja, es steht mal wieder mein absolutes Lieblingsthema auf dem Speiseplan des Tages. Weihnachten ist wohl schon im März. Großartig! Warum? Nun, ich liebe ja Drive-Pedals … je mehr, desto besser. Warum? Ganz einfach, die unterschiedlichen Facetten, die diese Klangästhetik bietet, ist (für mich) großes Kino. Low-Gain bietet einen ganz anderen Charme als Mid- oder High-Gain-Sounds und verschiedene Strukturen schaffen die Basis für unterschiedliche Genres bzw. den Ausdruck unterschiedlicher Emotionen. Die Art der Kompression und des Frequenzbands und die Ansprache und Dynamik eines Drive-Pedals macht seinen Charme aus. Heute habe ich (deshalb ist ja schon verfrüht Weihnachten) ein ganz besonderes Bonbon im Studio. Let’s check out, the one and only, the absolute amazing „THE DUELLIST“ by King Tone. Let’s unbox this unit!!! Viel Spaß beim Lesen und Hören.

UNBOXING – King Tone The Duellist, Effektgerät

Das (in meinen Augen) ästhetisch unglaublich schöne Pedal wird per Post im Versandkarton geliefert. Dem Effektgerät liegt nicht viel bei. Ein Firmenaufkleber und anklebbare Füßchen. Nun für den stattlichen Preis ist das nicht besonders viel. Hoffentlich überzeugen der Sound und die Features. Es scheint eine Menge zu können bei den vielen Knöpfen und Potis.

SPECS & FACTS – King Tone The Duellist, Effektgerät

Das in den USA gebaute Pedal misst 4,7″ x 3,7″ (120 mm x 94 mm) in der Breite und Tiefe,sowie 1,34″ (34 mm) in der Höhe. Das Gehäuse ist sehr stabil und massiv gebaut und auch die Schalter und Potis machen einen enorm robusten Eindruck. Zitat der Hersteller-Website: „Built To Last A Lifetime„. Das würde ich nach dem ersten Eindruck so unterschreiben!

Den oder die eine:n oder andere:n wird das Pedal erstmal überfordern. Kennt man die meisten Drive-Pedals doch mit 3 oder 4 Potis für Drive, Volume, Tone oder eben Treble/Bass. Beim „The Duellist“ muss man wissen, dass hier zwei Kanäle verbaut sind. Der eine Kanal ist betitelt mit „HEAVY HAND“, der andere hört auf den Namen „STRING SINGER“. Beiden Kanälen wurden je ein Drive-, Volume- und Tone-Poti spendiert (Ah, das kommt einem schon wieder vertraut vor, haha^^). Auch haben beide Kanäle den obligatorischen Bypass-Fußschalter, um den Kanal zu aktivieren oder deaktivieren. Die letzte Funktion, die für beide Kanäle getrennt auf der Oberseite des Pedals installiert wurde, ist je ein 3-Wege-Schalter für die Modi „FAT“, „STOCK“ oder „GLASS“. So lassen sich die Grundsounds weiter anpassen. Pro Seite, versteht sich.

Schaut man sich die rechte Seite des Pedals genauer an, findet man weitere Schalter. Hier wurden sechs kleine und ein großer 2-Wege-DIP-Schalter verbaut.

Während der große Schalter die Reihenfolge der beiden Channels ändert. HEAVY HAND in STRING SINGER oder andersherum, also STRING SINGER in HEAVY HAND, so lassen sich mit den sechs kleinen Switches weitere Feinjustierungen am Sound vornehmen. Im Einzelnen wären das:

Switch 1: Symmetric / Asymmetric Clip

Switch 2: Distortion / Overdrive

Switch 3: Classic / Amp – Like

Switch 4: Symmetric / Asymmetric Clip

Switch 5: Classic / Amp – Like

Switch 6: Vintage TS / SRV MOD

Die Betitelung lässt schon vermuten, dass drei der Switches für Kanal A und drei für Kanal B zuständig sind.

Auf der Kopfseite des Pedals findet man noch standardmäßig die Ein- und Ausgänge als Standard 6,3 mm Klinkenbuchsen sowie einen Stromanschluss für 9 – 18 V DC. Im Betrieb mit 12 V oder 18 V verfügt das Pedal entsprechend über mehr Headroom. Es lässt sich aber auch über einen internen 9 V Batterieblock betreiben. Die Besonderheit in den Klinkenbuchsen liegt hierbei darin (es wurde an alles gedacht), dass man, wenn man das Pedal mit einem Switcher/Looper betreiben möchte, via TRS-Kabel im sogenannten Split-Mode beide Seiten getrennt voneinander verkabeln kann. So lassen sich beispielsweise mit einem G3 von The Gig Rig (bei dem man die Reihenfolge der Loops verschieben kann) unterschiedliche Soundkombinationen programmieren. Hierfür nutzt man einfach ein TRS Y Kabel (Insert Kabel). Alternativ kann man auch ganz klassisch mit zwei Monoklinkenkabeln das Pedal in Serie auf dem Pedalboard verbauen.

PRAXISTEST 1: HANDLING – King Tone The Duellist, Verzerrerpedal

Die Wertigkeit des Pedals sticht hier ständig hervor. Selten habe ich ein Pedal in Händen gehalten, das sich so fertig angefühlt hat bei der Bedienung. Die Potis laufen butterweich und haben einen angenehmen Widerstand. Selbst die kleinen, etwas fummeligen DIP-Schalter lassen sich sehr angenehm einstellen. Die Klinkenbuchsen sind auch sehr hochwertig. Die Kabel rasten gut ein und sitzen sicher. Durch das schlichte, aber schicke Design sind auch die Funktionen der Potis und Schalter sofort klar und man kann starten, ohne zu lesen. Klar, lesen kann man trotzdem, um die Details zu verstehen (wenn man das möchte). Aber wie klingt das Ding denn nun … let’s play!

PRAXISTEST 2: SOUNDS – King Tone The Duellist, Effektgerät

Für den Soundtest wurde das Pedal vor verschiedenen Amps/Ampsimualtionen getestet. Hierbei kamen zum Einsatz:

NeuralDSP Tone King Imperial MK II (Plugin)

Fender Blues Jr. Western Edition (Combo Amp)

Custom Audio OD 100 SE plus (Head + Cab)

CLEAN SOUNDS

Schaltet man das Pedal vor einen cleanen Sound des Amps/Plug-ins, so arbeiten die beiden Seiten folgendermaßen:

Der String-Singer zaubert herrlich perlende Sounds, die sehr klar durchkommen.

Dagegen hat die Heavy-Hand Seite mehr Punch und Bass und drückt mehr.

In Kombination beider Seiten erklingen jeweils gepushte Versionen der beiden Varianten 1 und 2, je nachdem, welche Seite vorne und hinten sitzt.

Hier nun in Kombination mit einem cleanen Fender Blues Jr.

Die Reihenfolge der Sounds innerhalb der Soundfiles ist immer wie folgt:

bypassed String Singer Heavy Hand String Singer -> Heavy Hand Heavy Hand -> String Singer

MID GAIN SOUNDS

Vor einem angezerrten Grundsound des Amps/Plug-ins kann der Duellist schön kitzeln und weiter pushen. Yeah!

Als Grundsound stand hier ein Custom Audio OD 100 SE plus im ersten Kanal zur Verfügung.

HIGH GAIN SOUNDS

Hat der Amp/das Plug-in schon selbst richtig Dampf, so kann man mit dem Duellist noch over the top gehen. Trotz „nur“ 12 Uhr Settings geht’s vor allem in den Kombinationen etwas zu weit. Da müsste man noch mal nachregeln. Dennoch hier zu Demozwecken auch mal das als Audio.

Der High Gain Basis Sound kam von der High Gain Legende schlechthin, dem SLO 100, hier als Plug-in von NeuralDSP.

Strat Sounds

Hier gibt’s ein paar schöne Leadsounds mit einer Fender Strat Perf MN und dem Tone King Imperial MK II Plugin als Basissound.

Gain Settings

Durch die zwei Kanäle, deren Gainsettings und die Kombinationsmöglichkeiten der beiden ergeben sich sehr viele Gain-Abstufungen. Hier mal ein paar als Beispiel.

Tone Poti

Durch den Tone-Regler lassen sich unterschiedliche Voicings erzielen oder die Zerrsounds an Amp und Gitarre anpassen.

Alle Klangbeispiele wurden in folgender Signalkette angefertigt:

Digitales Setup:

IBANEZ AZS 2209 ATQ und IBANEZ AZ 2407F -> King Tone The Duellist -> Universal Audio Apollo Twin X Interface -> NeuralDSP Plugins (Soldano SLO-100 & Tone King Imperial MKII) -> Steinberg Cubase 12 PRO

Analoges Setup:

IBANEZ AZS 2209 ATQ und IBANEZ AZ 2407F -> King Tone The Duellist -> Fender Blues Jr. / Custom Audio Amplifier OD 100 SE plus -> AKG C414 XL -> Universal Audio Apollo Twin X Interface -> Steinberg Cubase 12 PRO

Es kamen keine EQs, Kompressoren und andere Plug-ins zum Einsatz.