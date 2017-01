Test: Korg nanoKONTROL Studio, nanoKEY Studio, USB-MIDI-Controller

Auf der diesjährigen NAMM Show 2016 stellte Korg seine zwei neuen NANO-Controller vor. Korg nanoKEY Studio und Korg nanoKONTROL Studio heißen die beiden Teile und gedacht sind sie neben dem klassischen Einsatz als Studio Helferlein auch für den mobilen Einsatz. Klar, iPad & Co müssen im Jahr 2016 bedient werden und Korg bietet mit diversen Apps auch gleich die passende Software dafür. Mal schauen, wie sich beiden kleinen NANOs im Test schlagen.

Der erste Eindruck

So unterschiedlich die beiden Korg NANOs ausgestattet sind, in Sachen Gehäuse und hinsichtlich der Grundmaße sind sie identisch. 27,8 x 16,0 x 3,3 cm groß und 471 Gramm (nanoKEY) bzw. 459 Gramm (nanoKONTROL) schwer. Beide lassen sich entweder per USB mit Strom versorgen oder man legt auf der Rückseite zwei AAA-Batterien ein, dann läuft’s ebenfalls. Die Batterien braucht man natürlich nur dann, wenn die NANOs drahtlos Daten hin- und her senden sollen, geht bei beiden nämlich per Bluetooth. Korg setzt dabei auf Bluetooth 4.0, was gewisse Anforderungen an Rechner, Smartphone oder Tablet stellt.

Rechner aus dem Hause Apple benötigen mindestens OSX 10.10, für Windows User gibt der Hersteller Windows 8.1 als Vorgabe heraus. Zusätzlich muss auf Windows Rechnern der Treiber „Korg BLE-MIDI“ installiert werden. iPhones sind ab Version 4S kompatibel, iPads ab der dritten Generation plus alle iPad Airs und iPad minis. Doch auch wenn das eigene Equipment die Anforderungen nicht erfüllt, sind die Nanos nicht gänzlich uninteressant. Es bleibt zumindest die klassische USB-Verbindung, worauf die meisten Studio Nutzer auch setzen dürften.

Die Gehäuse von nanoKEY und nanoKONTROL bestehen rund herum aus Kunststoff und machen einen guten Eindruck. Die Bedienelemente sind sicherlich nicht „State of the art“ im Sinne von 19-Zoll Vollmetall-Rackklassikern, aber sie lassen sich allesamt gut bedienen. Die Potis laufen sauber, die Fader sind etwas leichtgängig, aber ansonsten alles gut. Die Pads des nanoKEY sind mir persönlich zu hart eingestellt, etwas mehr Sensitivität wäre schön gewesen. Die „Tasten“ des KEYs sind natürlich sehr gewöhnungsbedürftig und erforderten bei mir eine ziemlich Eingewöhnungsphase. Sie sind klein und haben keinen Tastenhub, d.h. die komplette „Taste“ wandert beim Anschlag nach unten, nicht nur der vordere Teil wie es bei einer herkömmlichen Tastatur der Fall ist. Sie sind anschlagsdynamisch und die Anschlagsdynamik lässt sich in vier Stufen einstellen. Letztendlich habe ich es nach ein paar Tagen Eingewöhnung aber doch geschafft, ziemlich gute Ergebnisse damit zu erzielen.

Anschlüsse benötigen die beiden Controller nicht viele. Micro-USB Buchse und auf der Rückseite ein Power- bzw. Wahlschalter für Standby-, USB- oder Bluetooth-Betrieb