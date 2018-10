Test: Lake People F355 D, 2-Kanal Mikrofonvorverstärker

Profi Preamp vom Bodensee

Der Preamp Lake People F355 des deutschen Herstellers wird oft als Referenz genannt. Entsprechend oft werden die Geräte der Firma bei Rundfunk und Fernsehen eingesetzt. In den Fokus privater Nutzer ist der Anbieter bisher noch nicht über Maßen gelangt. Dabei produziert Lake People in Konstanz am Bodensee schon seit 1986 „Made in Germany“.

Vorgeschichte zum Lake People F355

Da sage doch noch einer, AMAZONA.de würde nicht auf seine Leser hören! Beim Test des Focusrite ISA Two entsprang eine Diskussion zwischen Leser psv-ddv und mir. Dabei fiel auch der Name Lake People, im Besonderen in Form des Neuprodukts Mic-Amp F311.

Also sind wir direkt tätig geworden, der F311 wurde zum Test bestellt und auch der F355 wurde gleich mit geordert. Beide Geräte werden nun ihren separaten Test erhalten, natürlich mit Querverweisen und auch mit Vergleichen zu einem weiteren High-End Preamp, dem Millennia HV-3 C, ganz so, wie es sich psv-ddv gewünscht hat. Den Anfang macht der Klassiker Lake People F355.

Überblick des Lake People F355

Der 2-Kanal Preamp ist in zwei Ausführungen erhältlich. Einmal mit elektronisch symmetrischem Eingang, die zweite Version verfügt über Class-A Eingänge. Optisch unterscheiden sich die Geräte nicht, der Geldbeutel bekommt es aber zu spüren. 600,- Euro mehr wird für die Class-A Version fällig. Weitere Optionen sind trafosymmetrierte Ausgänge und GP-I/O, eine Möglichkeit den Mute des Preamps extern zu steuern oder auch über den internen Mute externe Prozesse auszuführen, z.B. ein Rotlicht zu aktivieren.

Die sehr umfangreiche Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch versucht den Vorteil der Class-A Inputs folgendermaßen zu beschreiben: Im Bereich von +10 bis +50 dB Verstärkung zeichnet sich diese Version durch einen geringeren Klirrfaktor aus, bei höheren Eingangspegeln auch durch wesentlich geringes Rauschen. Deshalb empfiehlt Lake People die Standardversion für alle (Standard-) Anwendungen, die Class-A Version für „spezielles“ Recording. Alles klar?

Aber schauen wir uns zunächst die Bedienelemente der beiden identischen Kanäle an. Die Vorverstärkung, hier Gain Coarse genannt, ist von 0 bis 66 dB in 6 dB Schritten mittels eines gerasterten Potis einzustellen. Eine Feinjustierung kann mit Gain Fine vorgenommen werden, hier reicht der Wertebereich von -5 dB bis +5 dB. Das Poti verfügt über eine Mittenrasterung und kann auch mit dem dazu gehörenden Taster komplett aus dem Signalweg entfernt werden.

Das dritte Poti ist für das Lowcut-Filter zuständig und bedient den weiten Bereich von 12 – 250 Hz bei einer Flankensteilheit von 12 dB/Okt. Auch hierzu gehört ein Schalter.

Weitere Taster bedienen die gängigen Funktionen Phantomspeisung, PAD mit -12 dB und Phase-Reverse. Beim Mute-Taster hat der Hersteller eine clevere Auto-Mute-Funktion implementiert, die den Ausgang beim Schalten der Phantomspeisung kurz deaktiviert, so dass keine Störungen auf die Lautsprecher gelangen können. Leider schalten auch PAD und Phase Reverse nicht lautlos, hier hilft diese Funktion nicht.

Die Frontplatte des Preamps Lake People F355 ist mit der grauen Farbgebung, der weißen Schrift und den Potis im 80er Jahre Style recht schlicht gestaltet, einen Hingucker hat sich der Hersteller aber doch erlaubt. Die 16-stellige Aussteuerungsanzeige ist bogenförmig zwischen den äußeren Potis angeordnet und verhilft so, neben der vorzüglichen Ablesbarkeit, zu einem hohen Wiedererkennungswert.

Die Empfindlichkeit des Meters ist übrigens mit einem Schraubendreher von +6 bis +25 dBu einstellbar, die Werkseinstellung liegt bei +15 dBu. Übersteuerungen werden mit einer Clip-LED angezeigt. Löblicherweise hat Lake People auch noch einen Power-Schalter auf der Frontplatte verbaut.

Rückseitig finden wir die vergoldeten XLR-Anschlüsse für Ein- und Ausgänge. Als Besonderheit ist jeder Ausgang doppelt vorhanden. Zwei Blindplatten verschließen die Löcher für die Sub-D Buchsen der GP-I/O Option. Neben der Netzgerätebuchse befindet sich noch ein Schiebeschalter für Groundlift.

Ein kleiner Blick noch auf die Verarbeitung. Mit dem stabilen Stahlgehäuse, der sauber verarbeiteten Alufrontplatte, gut laufenden Potis und angenehm schalteten Tastern darf sich Lake People das Prädikat „Made in Germany“ zu Recht auf die Fahnen schreiben.

Innere Werte des Lake People F355

Hier unterscheiden sich laut Datenblatt die beiden Versionen nicht. Der maximale Eingangspegel liegt bei +21 dBu und kann mit PAD auf +33 dBu erhöht werden. Der max. Ausgangspegel ist mit + 25 dBu angegeben.

Die Mikrofonverstärkung reicht von 0 bis +66 dB, der Frequenzbereich startet bei 5 Hz und endet bei 150 kHz. Das Rauschverhalten liegt bei -129 dB (@ 60 dB Gain). Auch der Klirrfaktor bietet mit <0,001% einen exzellenten Wert.