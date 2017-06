Test: Millennia HV-3C, Mikrofonvorverstärker

Toller, fundierter Test, sehr aufschlussreich, danke dafür!!

…und bitte mehr davon :)

Interessant wäre ein Vergleich mit anderen sauberen Vorverstärkern, z.B. GML, Gordon, Earthworks, etc. Ist die von Dir beschriebene präzise räumliche Abbildung eine Besonderheit des Millennia, oder können das Andere in dieser Klasse genau so gut? Man findet den Millennia ja erfahrungsgemäß eher bei Klassik/Filmscoring Aufnahmen als im normalen recording Studio, woran mag das liegen?