Test: Focusrite ISA Two, Dual Mono Mikrofonvorverstärker

ISA Sound im Doppelpack

Mit dem ISA Two bietet Focusrite einen klassischen 2-Kanal Preamp in 19“/1 HE an. Was die moderne Reinkarnation des originalen ISA 110 zu leisten imstande ist, wir werden es im Test des Focusrite ISA Two erfahren.

Historie

Wie immer, wenn der Name Rupert Neve fällt, wird wohl jeder Tontechniker auf diesem Planeten hellhörig. Der immer noch recht umtriebige Entwickler hat in über 50 Jahren so einige Klassiker ins Leben gerufen. Das Ursprungsprodukt zur ISA-Reihe ist der ISA 110, der 1985 für die AIR-Monserrat Studios von Beatles Produzent George Martin in Modulbauweise gefertigt wurde.

Focusrite hat das ISA Konzept in eine ganze Reihe adaptiert. Neben dem hier zu beurteilenden ISA Two wird der einkanalige ISA One, H I E R getestet von Kollegen Steinwachs, angeboten. Mit dem ISA 428 MkII und dem ISA 828 ist ein 4- bzw. 8-kanaliges Modell erhältlich und der ISA 430 MkII liefert einen vollständigen 1-Kanal Channelstrip.

Der Focusrite ISA Two

Der Mic-Preamp ist ein Dual-Mono-Gerät, im 19“-Gehäuse sitzen also zwei identische Kanäle.

Neben den XLR-Mikrofoneingängen bietet der ISA Two auch Line- und Instrumenteneingänge als Klinke. Pro Kanal ist ein Einschleifweg für externes Equipment als symmetrisches Klinkenpaar vorhanden. Die Ausgänge sind mit XLR-Buchsen bestückt. Die Anschlüsse sitzen auf der Rückseite, allein die Instrumenteneingänge wurden gut erreichbar links außen auf der Frontplatte platziert.

Die Gain-Anpassung wird mit zwei großen, griffigen Potis vorgenommen. Für den Mikrofoneingang wird mit einem vierstufigen Rasterdrehregler der Bereich von 0 dB bis 30 dB in 10er Schritten ausgewählt, ein Umschalter erhöht diese Schaltstufen um 30 dB. Zusätzlich kann das Gain mit dem darauf folgenden Trimpoti stufenlos um weitere 20 dB erhöht werden. Es ist also ein Gain-Umfang von 0 – 80 dB zu erzielen.

Für den Line-Input wird mit dem Rasterdrehregler der Wertebereich von -20 bis +10 dB abgedeckt, auch hier packt das Trimpoti nochmals 20 dB oben drauf. Der Schalter 30 – 60 ist hier inaktiv, die erzielbare Verstärkung beträgt also maximal 50 dB.

Wird der Instrumenteneingang gewählt, ist die Gain-Anpassung allein mit dem Trimregler vorzunehmen, +10 dB bis +40 dB ist hier der Wertebereich.

Angewählt wird der verwendete Eingang über einen Drucktaster, der die drei Optionen durchschaltet und den gewählten Input mit einer LED anzeigt.

Für den Mikrofoneingang ist eine 48 Volt Phantomspeisung vorhanden, der Phasenumkehrer greift bei allen drei Inputs. Mit dem Z-In-Schalter ist die Impedanz des Mikrofoneingangs veränderbar, zwischen 600 Ohm (Low) über die originale ISA 110 Impedanz bei 1,4 Kiloohm sind noch Med mit 2,4 Kiloohm und High mit 6,8 Kiloohm anzuwählen.

Wieder für alle Eingangssignale steht das Lowcut-Filter zur Verfügung, das stufenlos von 16 bis 420 Hz bei einer Flankensteilheit von 18 dB pro Oktave eingreift. Auch der schaltbare Insert-Send und Return ist bei allen Signalwegen nutzbar.

Zwei 8-stufige LED-Ketten helfen bei der Aussteuerung der Kanäle. Als Besonderheit kann das LED-Meter kalibriert werden und somit optimal auf den verwendeten Wandler angepasst werden. Dafür bietet die Rückseite einen Kalibrierungsregler.

Lieferumfang und Verarbeitung des Focusrite ISA Two

Im Karton befinden sich das 19“-Gerät, zwei Netzkabel und die Bedienungsanleitung mit Registrierkarte. Weil es ja inzwischen üblich ist, wenn überhaupt, dann höchstens eine dünne Anweisung beizulegen, hier ein großes Lob an Focusrite. Eine detaillierte DIN A4 Bedienungsanleitung in drei Sprachen wird mitgeliefert, die wirklich praxisgerecht auf jede Funktion des Preamps eingeht.

Der Focusrite ISA Two wird mit einem Schaltnetzteil mit Strom versorgt, das sich von 100 – 240 Volt, 50/60 Hz anpasst, die beiliegenden Stromkabel enden auf Schukostecker und dem englischen Pendant.

Das Stahlblech des Gehäuses fällt stabil aus, was sich auch mit 3,7 kg im Gesamtgewicht bemerkbar macht. Schön griffig sind die großen Drehregler, die sich angenehm bedienen lassen und wackelfrei auf der Frontplatte verschraubt sind. Auch die Taster arbeiten sauber und zeigen entweder durch Hintergrundbeleuchtung oder korrespondierende LEDs zweifelsfrei die Schaltzustände an.

Die beliebte Rubrik „Aufschrauben des Gehäuses“ gerät diesmal zur Fleißarbeit, 14 Schrauben sind zu lösen damit der Blick auf das Innere frei wird.

Hier zeigt sich eine sauber bestückte Hauptplatine, zentral ins Auge fallen die beiden Eingangsübertrager von Lundahl des Typs LL1538, die schon im Original ihren Dienst taten.

Der Übertrager ist für seine neutrale, detaillierte und nach oben offene Klangstruktur bekannt, ich bin gespannt, wie sich das im Gesamtkontext niederschlägt.