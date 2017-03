Test: MFB Megazwerg

Wenn wir hier auf Amazona in letzter Zeit recht häufig MFB Produkte getestet haben, liegt es schlicht und ergreifend daran, dass MFB einen ziemlich hohen Ausstoß an neuen Geräten hat. Mit dem Megazwerg stellt MFB einen multifunktionalen Analogsynthesizer vor, der in dieser Form derzeit einzigartig ist.

Bei der MFB Zwergenfamilie fühlt man sich ein wenig an die MS-Serie von Korg erinnert. Dort konnte man sich aus dem großen Basissynthesizer MS20 bzw. seinem kleineren Bruder MS10, dem Stepsequenzer SQ10 und dem Erweiterungsmodell MS50 ein schickes Modularsetup zusammenstellen, das für jedermann erschwinglich war (heutzutage aber sehr teuer erkauft werden muss). Bei MFB kann man sich ein ähnliches Setup aus Kraftzwerg bzw. Microzwerg und dem Stepsequencer Urzwerg bilden. Die Rolle des flexiblen Erweiterungsgerätes, das zusätzliche Funktionen in das System einbringt, übernimmt an dieser Stelle der Megazwerg.

Wie denn, wo denn, was denn?

Halbmodular – alles einzeln nutzbar – eigenständiger Synthesizer – Zusatz für ein Modularsystem, na was denn nun? Die Produktbeschreibung von MFB ist ein wenig verwirrend, obwohl im Grunde eigentlich alles zutrifft. Tatsächlich kann der Megazwerg dank interner Vorverdrahtung (halbmodular) wie ein herkömmlicher Synthesizer genutzt werden, ohne dass man sich um seine Patchbuchsen und Sektionen großartig kümmern muss. Einfach MIDI- oder CV/Gate-Kabel ran, und schon kann man losquietschen. Die eigentliche Synthesestruktur ist dabei vergleichsweise einfach gehalten: ein VCO, ein Multimodefilter sowie eine Hüllkurve mit integriertem VCA. Für simple Sounds reicht das auch schon. Doch was stellt man mit dem Rest an, braucht man den überhaupt, oder hat man das alles umsonst mitgekauft? In der Tat entfaltet sich der Megazwerg erst im Verbund mit anderen Analoggeräten bzw. Modularsystemen. Und dort kann man dann wirklich wie angepriesen alle Funktionen und Sektionen unabhängig voneinander oder im Zusammenspiel nutzen. Schauen wir uns es Stück für Stück an.