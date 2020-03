Blue Box: Sequential Circuits Six-Trak Analogsynthesizer (1984)

Fantastischer analoger Underdog

Der Sequential Circuits Six-Trak kam 1984 auf den Markt und zählt auch 36 Jahre nach seinem Erscheinen zu den Geheimtipps im Reich der analogen Synthesizer.

Bevor wir mit einem Artikel von Theo Bloderer aus unserem Archiv loslegen, möchten wir euch eine unschlagbare Kombination vorstellen, die den Sequential Circuits Six-Trak für den einen oder anderen ganz plötzlich SEHR interessant machen wird.

Der Sequential Circuits Six-Trak mit Six-Tweak

Der Sequential Circuits Six-Trak ist unüberhörbar ein echter Sequential Circuits und damit auch ein überzeugender Prophet. Mag sein, dass er einem Prophet-5 nicht das Wasser reichen kann, aber der Grundklang ist eindeutig voller analoger Wärme und sehr durchsetzungsfähig. Zwar bietet der Six-Trak pro Stimme nur einen VCO an, dafür lassen ich alle 6 Stimmen multitimbral ansteuern oder auch stacken – und zwar nicht nur unisono, sondern mit bis zu 6 verschiedenen Sounds. Da geht was.

Richtig kreativ wird der Six-Trak aber erst durch einen externen Controller. In diesem Fall empfehlen wir den Six-Tweak Controller von StereoPing, der mit einer speziellen Schablone auch als „Six-Trak-Edition“ zu haben ist.

Obwohl der StereoPing-Controller in einem standardisierten Gehäuse sitzt, passen die Maße perfekt auf jenen Bereich, auf den die Kurzwahlbefehle auf der Bedienoberfläche abgedruckt sind. Es ergibt wirklich den Eindruck, als sei der Controller gemeinsam mit dem Six-Trak produziert worden.

Kommen wir also nochmals zurück zu dem 6-fach polyphonen und multitimbralen Analogsynthesizer Six-Trak, der gebraucht von Privatverkäufern ca. bei 500,- Euro liegt und bei europäischen Händlern derzeit für 850,- Euro zu haben ist. Der Six-Tweak schlägt mit 255,- Euro zu Buche.

Der Sound des Six-Trak

Ich habe ein Faible für einfach zu bedienende Synthesizer mit eingeschränkten Möglichkeiten. Dahingehend erinnert mich der Six-Trak an den Juno-60. Klänge, die man zunächst im Kopf hat, sind in Minutenschnelle dank Six-Tweak am Six-Trak registriert und einsatzbereit. Mag sein, dass einem so manche Modulation und klanglichen Möglichkeiten fehlt, aber das macht der Six-Trak ganz klar durch seine Stacking-Möglichkeiten wett. Gäbe es hier noch eine Stereo-Mod, um die einzelnen Voices unterschiedlich im Panorama zu platzieren (Hey Peter – wie wär’s, dem Prophet-600 hast du ja auch eine Stereo-Mod verpasst), dann würde das den Six-Trak nochmals deutlich aufwerten. Aus dem Grund bekommt der kleine Sequential Circuits von mir die vollen Sternchen :-)

Nun übergebe ich an Theo Bloderer und seinen Blue Box Artikel von 2009:

Eine zeitlose Betrachtung des Six-Trak

von Theo Bloderer

Obwohl puncto Hardware und ebenso in seinen Abmessungen eher bescheiden, ist das Instrument immerhin 6-stimmig und bietet MIDI inklusive der hervorragenden Möglichkeit, ALLE (!) Parameter via MIDI-CC zu steuern. Des Weiteren klingt der Six-Trak überraschend gut. Wenngleich seine Hüllkurven etwas träge und auch andere Features nicht ganz so ausgereift sind, stellt dieser Synthesizer – aus meiner Sicht – eine der wenigen Sequential Circuits Alternativen zum Pro-One dar.

CEM 3394

Eine der wesentlichen technischen Besonderheit der Sequential Circuits Produktreihe zur Mitte der 80er Jahre ist die Verwendung von CEM 3394er Chips. Jeder dieser Bausteine beinhaltet eine – beinahe – vollwertige Synthesizer-Stimme mit VCO, VCF und VCA. Die beim Six-Trak pro Stimme noch notwendigen 3 Hüllkurven samt LFO werden mittels Software generiert. So wundert es auch nicht, dass die gesamte Elektronik des 6-stimmigen Synthesizers auf einer einzigen, nicht allzu großen Platine Platz findet. Weitere Instrumente, die besagten CEM 3394 Baustein verwenden, sind der Sequential Circuits MAX, Sequential Circuits MULTI TRAK, AKAI AX-60, AKAI VX-90, SIMMONS SDS-200 und -800 sowie noch eine Vielzahl weiterer Produkte.

Der CEM 3394 Baustein mit seiner (beinahe) „All-in-one“-Lösung wird auch gerne als Grund dafür genannt, dass dem Six-Trak etwas Klangtiefe und Klangqualität fehlen. Nun, gegenüber einem Prophet-5 mit seiner sehr aufwendigen Elektronik mag dies sicher stimmen. Doch wenn es um Flexibilität, musikalische Performance und Einbindung ins Studio-Setup geht, ist man mit dem Six-Trak in manchen Fällen vielleicht sogar besser dran als mit dem eben genannten legendären Vorfahren.

Hardware

Dass Sequential Circuits 1984 bereits in Turbulenzen und der Six-Trak – wie viele andere Produkte aus dem Hause – als „günstiges“ Instrument konzipiert war, ist deutlich zu spüren. (Übrigens ist der Six-Trak bereits eines jener amerikanischen Instrumente der Marke „Made in Japan“).

Die weißen (oder vielfach auch beigen) Gummitaster des Six-Trak sind ein echter Schwachpunkt. Das Gummi wird im Laufe der Jahre – wohl abhängig von Lagerung, Pflege und Abnutzung des Instruments – wabbelig. Die Taster beginnen auf Drücken nicht mehr – oder nur noch durch Gewalteinwirkung – ihren Dienst zu verrichten.

Das ist speziell beim Six-Trak (aber auch beim Sequential MAX und Sequentials TOM bzw. DRUMTRAKS) unangenehm, da die wichtige Soundanwahl (bzw. Parameter-Eingabe) am Instrument ausschließlich über diese Gummitaster erfolgt. Letztlich gibt es hier zwei mögliche Lösungen: Eine Reinigung der Verbindungspunkte von Gummitastern zum Mainboard kann Abhilfe schaffen (vielfach hat sich hier ein Schmutzfilm abgelagert). Wenn auch das nichts nützt und das erodierte Gummimaterial offensichtlich keine Kontaktpunkte mehr herstellen kann, müssen die Pads komplett erneuert werden.

Die wenigen vorhandenen Potis sind von mittlerer Qualität und entsprechen jenen des Sequential Circuits Pro-One bzw. Prophet-600. Sie sind also etwas leichtgängig, mitunter leicht wackelig, doch ansonsten grundsätzlich zuverlässig.

Ein paar sehr positive Aspekte der Hardware: Die Tastatur ist ausgesprochen angenehm zu spielen (deutlich besser als beim Pro-One) und umfasst 4 Oktaven. Die Holzseitenteile bestehen aus Massivholz (im Gegensatz zu – sagen wir – einem Korg Polysix) und machen aus dem (hoffentlich gut gepflegten) Six-Trak ein optisch sehr ansprechendes und beinahe „modernes“ Instrument. Der Six-Trak ist zudem überraschend leicht und mit nur 71,5 cm Breite äußerst platzsparend.

Klangarchitektur

Grundsätzlich ist die Klangarchitektur sehr klassisch aufgebaut. Pro Stimme verfügt der Six-Trak über einen VCO mit den Schwingungsformen Sägezahn, Dreieck und Rechteck. PWM kann manuell oder via LFO erfolgen. Als weitere Klangquelle dient NOISE, die in einem kleinen Mixer mit dem OSC-Signal gemischt wird. Das LPF verfügt über Regelmöglichkeiten der Frequency, Resonance, des Key-Trackings sowie der Modulation durch LFO, durch den VCO (!) bzw. durch seine eigene Hüllkurve. Diese ist als ADSR ausgeführt und in einer zweiten Version für den VCA vorhanden.

Eine echte Besonderheit ist die DRITTE Hüllkurve, die für den VCO vorgesehen ist und als direkte Tonhöhenformungseinheit zur Verfügung steht. Darüber hinaus gibt es noch Glide sowie Unisono. Womit wir uns schon den

Performance Tools

nähern. Unisono macht den Six-Trak zu einem monophonen 6-VCO Synthesizer. Ein Arpeggiator ist für schnelle Ideenfindung ebenso vorhanden wie ein Sequencer (mit 2 Sequenzen zu je 6 Tracks). Als besonderes Highlight sind die beiden STACKs zu nennen. Mit STACK A und STACK B lassen sich jeweils 6 beliebige Sounds (!) übereinander legen (die Anwahl erfolgt über die Track-Taster des Sequencers). Der Six-Trak ist somit einer der sehr frühen multitimbralen Synthesizer. Via MIDI können alle 6 Stimmen/Sounds über einen eigenen Kanal angesprochen werden. Leider erfolgt die Stimmenzuordnung nicht dynamisch (je nach Verbrauch würden freie Stimmen neu zugeordnet werden … das geht nicht, was für Baujahr 1984 aber auch ein wenig zuviel verlangt wäre).

Modulation- und Pitch-Wheel sind seit dem Prophet-5 unverändert und in identischer Form auch beim Six-Trak zu finden. Allerdings sind die Wheels oberhalb der Tastatur platziert (wie etwa auch beim SIEL Opera-6 bzw. SIEL KIWI), um so ein Maximum an kompakter Bauweise zu erreichen.

Die WAHRE Performance des Six-Trak ist jedoch sein Engagement in Sachen …

MIDI

Wie schon eingangs gesagt, lassen sich alle (!) Parameter via MIDI-CC ansteuern bzw. modulieren. Wir reden hier nicht von Banalitäten im Stil von Filter-Frequency oder Envelope-Modulation-Amount. Wir sprechen hier von Modulationsorgien, die nur wenige Synthesizer der Vintage-Ära zu leisten imstande sind. So lassen sich alle (!) Parameter der drei Hüllkurven modulieren, die Filtermodulation durch den eigenen VCO pro Tonschritt in ihrer Stärke bestimmen, das Mischungsverhältnis von VCO zu NOISE mit jeder Note neu definieren und vieles mehr. Ein Teil der Klangbeispiele greift in großem Umfang auf MIDI-CC-Controlling zurück, wobei Manikins Schrittmacher Sequencer als Steuerzentrale zum Einsatz kam.

Natürlich soll nicht verschwiegen werden, dass auch der Six-Trak seine MIDI-Grenzen kennt und so dürfte die Zahl der „gleichzeitig“ empfangenen Controller-Parameter bei ca. 5 bis 6 CC-Meldungen liegen. Doch auch das ist schon ganz ordentlich. Man nehme VCF-Frequency (CC#21), VCF-OSC-Mod-Amount (CC#31) sowie VCF-Envelope-Decay-Value (CC#26), so hat man bei guter Programmierung der einzelnen Werte bereits viel „musikalische Performance“ … und immer noch 2 Parameter zur freien Belegung frei. In dieser Ecke kommt der Six-Trak ohne Mühe an den Sequential Circuits PRO-ONE heran bzw. übertrumpft diesen sogar, da sich eben ALLE Parameter spannungssteuern lassen. In anderen Bereichen – wie dem satten Klang des schönen Pro-One VCOs und der zackigen Pro-One Hüllkurven – hat der Six-Trak selbstredend das Nachsehen.

Klang

Die Erwartungen an den Six-Trak waren – meine persönliche Erfahrung – nie sehr hoch. Immerhin gibt es in vielen Berichten und in so mancher Literatur – online wie gedruckt – nicht die schönsten Lobeshymnen auf den Six-Trak zu lesen, eher im Gegenteil. Nun, die Glanzzeiten von Sequentials Circuits Prophet-5 waren 1984 eben schon vorbei und dennoch wurde – und wird – DER legendäre Prophet-5 mitunter noch immer als klanglicher Maßstab genommen. Puristisch gesehen – puncto analoger Klangtiefe und edler, ausgewogener Klangqualität im gesamten hörbaren Frequenzbereich – ist der Prophet-5 natürlich eine Legende und eine Klasse für sich. Doch Sequential Circuits ist 1983/84 einen Schritt weiter gegangen (es war John Bowen, um genau zu sein) und hat mit dem Six-Trak einen GUT klingenden Sequential Circuits Synthesizer mit hervorragender MIDI-Einbindung ins Leben gerufen.

Der Six-Trak bietet überraschend schöne Lead-Sounds, die in etwa dem Prophet-600 entsprechen, ebenso weiche Streicher und andere klassische Soundmuster, die man mit dem Namen „Prophet“ unweigerlich verbindet. Bis hierher könnte jeder Prophet-600 die Sache mit gleicher Bravour lösen (bzw. natürlich noch einiges mehr, da er über 2 VCOs pro Stimme verfügt und Osc-Sync bietet). Doch mit den vielseitigen MIDI-CC-Möglichkeiten stößt der Six-Trak eine völlig neue Tür auf und lässt hier praktisch einen Großteil der Konkurrenz zurück (einzig Oberheims Matrix-12/Xpander bzw. Rolands MKS-80 erlauben eine ähnlich umfassende MIDI-Steuerung). Ausgefallene VCF-Modulationen durch den VCO (der wiederum mit eigener Hüllkurve versehen und mittels MIDI vielseitigst moduliert werden kann), mächtige Unisono-Klänge und gewaltige Klangschichtungen – STACKs – sind nur ein Teil der sehr vielseitigen Klangpalette des Six-Trak. Ein – aus heutiger Sicht – VOR ALLEM wegen seiner umfassenden klanglichen Steuermöglichkeiten besonders interessanter Klassiker der Vintage-Ära.

Six-Trak Betrachtung aus 2009

Der Six-Trak hat einige Pros und Contras zu verbuchen. Auf der Plus-Seite stehen der gute Grundklang, der STACK-Mode, die 100 Presets, die umfassende MIDI-Einbindung sowie die angenehme Tastatur. Auf der Minus-Seite gibt es die teils mangelhafte Hardware, den nicht ganz so brillanten Prophet-5 Sound (was mich persönlich nicht stört) sowie gewisse Performance-Einschränkungen. So lässt sich etwa ein Sound weder zum laufendem (internen) Sequencer bzw. Arpeggiator editieren, noch reagieren in diesem Fall Pitch- bzw. Modulation-Wheel. Über MIDI ist die Performance zwar nicht eingeschränkt, aber solch unverständlichen Handicaps machen den eingebauten Sequencer/Arpeggiator ein wenig obsolet, da ja gerade zur simplen/schnellen Ideenfindung eine Editierung der Klänge bei laufender Musik wünschenswert und sinnvoll wäre.

Beim Kauf eines Six-Trak sollte man vor allem der Hardware Aufmerksamkeit schenken. Einerseits sind es die bereits genannten Gummi-Pads, die – wenn einmal aufgeweicht bzw. wabbelig – ihren Dienst nicht mehr optimal verrichten und in manchen Fällen getauscht werden müssten (Ersatzteilsituation: schwierig). Weiterhin sind es die CEM 3394 Chips, von denen man unbedingt 1-2 als Reserve gleich mit erwerben sollte. Immerhin stellt ein solcher Chip EINE Stimme des Six-Trak dar und könnte – wir wollen realistisch sein – im Laufe der vielen Jahre durchaus seine Arbeit einstellen. Drittens wäre noch „etwas zeitliche Reserve“ empfohlen, um einen Klangvergleich zu „neuen“ Klassikern vorzunehmen, die in etwa der gleichen Preisklasse zu Hause sind und musikalisch gesehen enorm viel zu bieten haben. Bei einem geschätzten Gebrauchtpreis von 400-450 Euro könnte man statt eines Sequential Circuits Six-Trak ebenso einen ACCESS VIRUS (A oder B), einen CLAVIA Nord Lead / Nord Rack (I oder II) bzw. ähnliche moderne und gut klingende Synthesizer erwerben.

Übrigens ist des Six-Traks Nachfolger – der schlanke MULTI-TRAK mit anschlagdynamischer Tastatur, 6 Einzelausgängen und Chorus – NICHT als würdiger Nachkomme zu empfehlen, da er die schönen MIDI-CC-Parameter schlichtweg ignoriert und damit das eigentlich wichtigste Feature des Six-Trak nicht zu bieten hat.

