Test: Output Portal, Granular Effekt Plugin Synthesizer

FX aus einer anderen Dimension

Nach dem Launch ihres Cloud-basierten Sample-Plugins Arcade meldet sich die Soundschmiede Output aus Los Angeles mit einem neuen FX-Plugin zurück. Portal ist der Name und das User-Interface erinnert tatsächlich an ein schwarzes Loch, das einen mittels Warp-Antrieb in neue Sound-Dimensionen katapultiert.

FX-Konzept

Vereinfacht erklärt, teilt granulare Synthese ein Audiosignal in viele kleine Teile – sogenannte Grains – und spielt diese in einer neuen Reihenfolge ab. Das Ergebnis reicht von musikalisch über experimentell, bis hin zu völlig chaotisch. Mit Portal möchte Output jedoch neue Wege beschreiten. Ermöglicht wird dies durch eine neue Soundengine, die sich viel näher am Originalsound orientiert und für weniger Blop- und Beep-Sounds sorgt, die so mancher mit granularer Synthese verbindet. Das Ergebnis kann sich hören lassen, bedarf aber auch einiger Rechenpower. Wer davon gleich mehrere Instanzen in einem Projekt nutzen möchte, braucht definitiv aktuelle Hardware.

Herzstück des Plugins ist ein X/Y-Controller, dem man zwei Makros zuweisen und darüber stufenlos in Echtzeit steuern kann. Im unten dargestellten Beispiel werden die beiden Makros mit den Namen „Granulation“ und „Deep FX“ angesteuert. Neben dem X/Y-Controller kann man die Einstellungen natürlich auch wahlweise über die Regler auf der rechten Seite vornehmen. Zusätzlich findet man hier auch einen „Reverse“-Schalter und einen „Dry/Wet“-Regler. Alle Einstellungen lassen sich natürlich auch mittels DAW automatisieren.

Blow my Mind, Scotty

Alleine durch die Presets durchzustöbern macht enorm Laune. Insgesamt stehen über 250 Presets zur Verfügung, die im Preset-Browser in folgende Kategorien unterteilt sind:

Stretch & Smear

Pitch

Drums

Vocals

Guitar & Keys

Delay

Glitchy

Bass

Rhythmic

Sound Design

Favoriten und eigene User-Presets lassen sich zusätzlich in eigenen Ordnern sammeln.

Ganz schön deep

Im Advanced Mode hat man Zugriff auf sämtliche Parameter der granularen Synthese. Wählen und zum Projekt-Tempo synchronisieren kann man die Geschwindigkeit des Stretch-Effektes, die Dichte der Grains und das Grain-Delay. Die Pitch-Modulation basiert auf der Tonleiter, sodass musikalisch klingende Ergebnisse immer sichergestellt sind. Ergänzt wird die Grain Controls-Sektion durch 7 eingebaute Effekte wie BitReducer, Chorus, Distortion, Filter, Phaser, Reverb und Delay sowie einem Master Compressor und Filter.

Alle Samples der Audiobeispiele entstammen aus Outputs Cloud-basiertem Sample-Plugin Arcade:

Hier eine kleine YouTube Demonstration