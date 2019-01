Test: Sonicsmith Modulor A1, ConVertor+, Squaver P1+

Das Magische Trio

Der noch junge polnische Hersteller SONICSMITH (Gründungsjahr 2016), setzt sich aus Brian Kaczynski & Noam Lavi zusammen.

SONICSMITH hat sich zur Aufgabe gemacht, die analoge Audiowelt mit der analogen Synthesizerwelt zu verbinden. Und dies ohne jegliche Nutzung eines Computers, sonder lediglich mit Hilfe ihrer Eigenentwicklung, dem ACO (Audio Controlled Oszillator) -Chip.

In diesem Test geht es gleich um drei Synthesizer aus dem Hause SONICSMITH. Es handelt sich dabei um den Modulor A1, ConVertor+ und dem Squaver P1+.

Sonicsmith Modulor A1

Der Modulor A1 ist der Kleinste im Hause SONICSMITH und der einzige Synthesizer, der nicht audiokontrolliert ist. Was das genau bedeutet, wird einem spätestens beim Lesen dieses Tests klar.

Der Modulor A1 kann als „Drone Synth“ vollkommen eigenständig betrieben werden. Er kann aber, wie derzeit bei neuen Synthesizern weit verbreitet, auch mit einer CV Spannung von 1 V/Oct betrieben werden. Dies macht das Einbinden in ein analoges CV Setup möglich und auch absolut Sinn.

Beim Auspacken des Kleinen, fiel mir sofort auf , dass kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Hier erhielt ich unterschiedliche Aussagen, sodass ich nicht mit Sicherheit schreiben kann, ob ein Netzteil im Lieferumfang sein wird. Eine Aussparung ist jedenfalls im Karton bzw. der Verpackung vorhanden. Das lässt hoffen.

Der Modulor A1 versteht sich eher als semimodularer Synthesizer, dies aber in einer sehr limitierten Ausstattung. Was aber nicht heißt, dass der Modulor A1 kein Potential hat. Nein, ich sehe den Kleinen eher als Erweiterung für andere semimodulare Synthesizer wie z.B. einen Behringer Neutron, Behringer Model D, Oberheim SEM Patchpanel oder einen der anderen unzähligen Semimodularen, die derzeit den Markt infiltrieren. Auch in einem kleinen Modular oder CV Live Rig macht der Modulor A1 einen schlanken Fuß. Beim ersten Blick auf das gerade einmal 100 x 60 x 90 mm große und 350 g leichte Kistchen, fragt man sich erstmal, ob das was für sein Setup ist. Dabei hat der Modulor A1 eigentlich alles was ein vollwertiger Synthesizer braucht.

So etwa einen VCO (Frequenzbereich von 20Hz bis 20kHz) und einen LFO. Beide sind synchronisierbar. Außerdem 2 VCA, die dem VCO und dem LFO zugeordnet sind. Der LFO deckt einen Frequenzbereich von 0.2Hz bis 200Hz ab. Der Modulor A1 hat natürlich auch diverse Ein,- und Ausgänge, die zur Steuerung der eigenen Engine bzw. zum Steuern externer CV Vorgänge gedacht sind. Der analoge Aufbau ist optisch, sowie auch haptisch in 3 Segmente unterteilt. Die Farbgebung erinnert mich stark an alte Mutron Produkte. Der VCO Bereich ist orange gehalten, hier findet man einen PITCH IN, der für die CV Steuerung des VCO zuständig ist. Der SYNC IN ist zur externen Synchronisation vorgesehen. Wobei man wissen sollte, dass bei einer anliegenden Spannung von 0V die VCO Phase zurückgesetzt wird. Diese Buchse kann natürlich auch mit einem Patchkabel vom LFO Ausgang des Modulor A1 verbunden werden. Der VCO OUT liefert einen Ausgangspegel von rund 9V und entspricht ungefähr +13dBu.

Dieser ist wie die anderen Ein,- und Ausgänge auf der Frontplatte als Miniklinke ausgelegt. Ein WAVE sw. / Schalter ist ebenfalls vorhanden und schaltet die Wellenform des VCO um. Hier liegt eine Rechteck,- und eine Sägezahnwelle an. Die VCO Frequenz regelt man mit dem FREQ Regler. Der FINE TUNE regelt hier in +/-4 Semitönen die Feinstimmung des VCO. Der VCA Block ist der kleinste der 3 Funktionsblöcke. Er ist in beige gehalten. Welches übrigens auch die Gehäusefarbe darstellt. Der VCA CV IN regelt die Lautstärke des VCA Line Pegels.Der 3. Block steht für den LFO und ist in einem Blau gehalten. AMT IN kontrolliert die Amplitude des LFO. SYNC resettet den LFO jedes Mal, wenn die anliegende Spannung 3.5V erreicht. RATE in kontrolliert die Frequenz des LFO nach der 1V/Oct. Kennlinie. Der LFO OUT stellt den LFO Ausgang dar. AMT kontrolliert die LFO Amplitude, gemischt mit dem CV in der VCA Sektion. RATE ist für die Frequenz des LFO verantwortlich und wird ebenfalls mit der CV in der VCA Sektion gemischt. Das muss jetzt erst mal zu den technischen Gegebenheiten des Modulor A1 reichen.

Nachdem ich den Modulor als „Drone Synth“ ausprobiert habe, musste der er als zusätzlicher LFO für einen Oberheim SEM Patchpanel herhalten. Als zusätzliche Modulationsquelle macht der Modulor A1 eine echt gute Figur. Durch die Möglichkeit des Resetts des LFO bei Nutzung der SYNC Buchse, lässt er sich wie ein interner LFO nutzen. Hier muss lediglich ein geschicktes Patching vorgenommen werden. Gerade semimodulare oder Modular Systeme, die nicht über genug LFO´s verfügen, lassen sich so erweitern. Auch als zusätzliche Stimmenerweiterung lässt sich der Modulor A1 nutzen. Schließt man z.B. einen Arturia Keystep via CV & Gate an, hat man hier einen kleinen aber feinen Synthesizer. Wenn man dann über das Fehlen eines Filters hinweg schaut, ist das schon ein schönes Gerät. Gerade bei kleinen Live Sets und Jamm Sessions macht der Modulor Sinn. Das geringe Gewicht und das kompakte Abmaß sind hier gern gesehen. Leicht verstaut ist er auch. Gerade in Zeiten, in denen fast jeder neue Synthesizer CV & Gate Eingänge hat, ist so eine zusätzliche Modulationsquelle samt Klangerzeugung gerne willkommen.