Test: Twisted Electrons Therapkid SID Synthesizer

Commodore 64 Sound compact

Die 80er haben den Sound des C64 unsterblich gemacht. Nun erlebt dieser Kultsound seine Auferstehung im Synthesizer Therapkid von Twistes Electrons.

Geschichtliches zum C64-Sound

Die 80er und frühen 90er: die Hochzeit des Commodore 64. Eine ganze Generation wurde vom C64 geprägt und das hatte seine Folgen. Wir befinden uns zwar heute grafisch und soundtechnisch im Zeitalter des Hyperrealismus, in der jede noch so kleine Unebenheit im Gesicht und der Stimme wegretuschiert werden kann. Die Enthusiasten der C64 Szene hält das nicht auf: nach wie vor gibt es Spiele und eine ganze Szene von Musikern, welche Ästhetik und Sound am Leben erhalten.

Stichwort: Chiptune Musik. In den letzten Jahren waren sicher die Spiele Stardew Valley und Punch Club ein Höhepunkt der Retroästhetik, aber das nie aussterbende Minecraft darf natürlich nicht vergessen werden.

Schön ist, dass alle Spiele die neuen Betriebssysteme unterstützen. Mit der Sounderzeugung des C64 ist es schwieriger. Zwar besteht immer die Möglichkeit, einen C64 in das Studio zu stellen, aber diese Computer werden auch nicht mehr jünger und es ist anzunehmen, dass ihre Lebensdauer sich dem Ende zuneigt.

Die meisten Musiker haben es auf das Herzstück der C64 Klangerzeugung abgesehen. Der Sound wird mit dem SID-Chip erzeugt und dieser wurde benutzt, um Synthesizer zu entwickeln.

Der Startschuss der Firma Elektron war die SIDstation, welche einen echten SID Chip beherbergte. Im SID-Synthesizer von Mode Machines arbeitete schon eine Emulation, weil SID-Chips immer schwieriger aufzutreiben sind. Die SIDstation von Elektron ist mittlerweile ein gesuchtes Sammelarmstück, für das exorbitante Preise aufgerufen werden.

Ich selber besaß eine SIDstation und war vom Sound sehr angetan. Leider empfand ich die Verarbeitung als nicht wirklich gelungen, weswegen ich mich von ihr wieder zu einem exorbitanten Preis getrennt habe.

Auch Twisted Electrons schätzt den SID-Sound, denn schon seit Jahren befindet sich der TherapSID in ihrem Program, der mittlerweile in der Version MKII angekommen ist. Aber auch Twisted Electrons kann vor der Realität nicht haltmachen: Alle TherapSIDs werden ohne SID-Chip ausgeliefert. Der Käufer muss diesen selber besorgen, aber Twisted Electrons bietet an, den Sid-Chip zu prüfen und einzubauen.

Sid-Chips sind also rar und deshalb hat sich Twisted Electrons entschlossen, den Therapkid zu entwickeln, der auf dem TherapSID basiert.

Ein kleiner Synthesizer, der den Sound des SID emuliert. So müssen wir nicht warten, bis endlich mal wieder die SID-Chips produziert werden. Twisted Electrons verspricht SID-Sound. Dann bin ich mal gespannt.

Für die Statistik und SID-Kenner

Therapkid orientiert sich am Sound des SID 6581, also der ersten Generation mit dessen verzerrten Filtern und weniger Resonanz, wie die spätere Version SID 8580.

Therapkid arbeitet mit 8 Bit Wavetables. Diese werden von einem 96 MHz, 32 Bit Prozessor verarbeitet und von einem 16 Bit DAC ausgegeben.

Design und Verarbeitung des Therapkid

Therapkid wurde in einem 18,5 x 10 x 2 cm schwarzen Metallgehäuse verbaut. Allerdings besteht das Bedienfeld aus einer Art Kunststoff. Die Verarbeitung hinterlässt einen soliden Eindruck. Die Regler erinnern an die Korg Monotron Serie. Sie sind also sehr klein, aber verfügen über einen angenehmen Drehwiderstand. Trotz meiner großen Hände habe ich keine Probleme mit deren Bedienung.

Wenn die Knöpfe leuchten, sind sie aktiv und klicken, wenn sie gedrückt werden. Das Klickgeräusch ist je nach Position des Knopfes auf dem Gehäuse unterschiedlich.

Es wurde eine Aussparung in das Gehäuse gesägt, um einen Blick auf das Display zu ermöglichen. Andere Hersteller „stopfen“ dieses Loch mit einer transparenten Kunststoffscheibe. Ich befürchte, dass diese Öffnung ein Einfallstor für Staub und Schmutz in das Innere des Instrumentes sein könnte.

Rückseitig findet man einen Mini-USB Anschluss, einen monophonen Miniklinken-Ausgang und einen Miniklinken-MIDI-Eingang. Dankenswerterweise hat Twisted Electrons dem Gerät eine MIDI-Peitsche beigelegt. MIDI und Stromversorgung funktionieren auch über USB.

Das Bedienfeld ist sehr übersichtlich gestaltet. Die unterschiedlichen Sektionen sind beschriftet und mit Kästchen voneinander getrennt. So finden sich auch Anfänger sehr gut mit dem Instrument zurecht und als Profi beschwert man sich sicherlich nicht über ein logisch gestaltetes Panel.

Die Oszillatoren

Twisted Electrons Therapkid verfügt über zwei Stimmen, die keine Lo-Fi-Wünsche offen lassen. Sofort kommt ein Computerspiel Retro Feeling der 80er Jahre auf. Der SID-Charakter ist wirklich sehr gut getroffen. Es brummt, kracht, ächzt, rauscht und stöhnt unvergleichlich nach C64.

Bei herkömmlichen Synthesizern kann man nur eine Schwingungsform pro Oszillator aktivieren. Therapkid bietet die Möglichkeit, alle 4 Schwingungsformen pro Stimme gleichzeitig zu aktivieren. Dies bietet umfangreiche Möglichkeiten der Klanggestaltung.

Natürlich ist es bei einer solchen Funktion notwendig, das Mischungsverhältnis der Oszillatoren zu bestimmen. Dazu einfach die gewünschte Schwingungsform halten und mit dem Mix-Regler die Lautstärke verändern. So zaubert man sich ganz einfach hochinteressante Schwingungsformen, die weit über das hinausgehen, was man von einem 8 Bit Synthesizer kennt. Mit dem Mix-Regler bestimmt man auch das Lautstärkeverhältnis der beiden Oszillatoren.

Weil man bis zu 8 Schwingungsformen gleichzeitig aktivieren kann, lassen sich mit dem Mix-Regler höchst interessante Morphing-Effekte erzielen. So macht Synthese Spaß. Der Morphing-Effekt wird verstärkt, weil beide Oszillatoren sich zum Teil in der Schwingungsformauswahl unterscheiden. Dadurch wächst die Wahrscheinlichkeit, dass man in Oszillator 1 und 2 unterschiedliche Klänge erzeugt, die man dann mischen kann.

Wenn man eine Schwingungsform gedrückt hält, ist es möglich, sie mit dem Regler “tune“ zu verstimmen. So lassen sich natürlich ultrabreite Sounds und verrückte Klangexperimente generieren, die nur noch sehr wenig mit einem wohltemperierten Klavier zu tun haben. Aber wer erwartet schon von dem Therapkid Wohlklang? Hier geht es um C64 und da steckt Schmutz, Lärm und Rock ’n‘ Roll drin.

Weitere Funktionen der Oszillatoren

Beide Oszillatoren verfügen über einen Width-Regler, mit dem man die typische Pulsbreitenmodulation erzeugt. Oszillator 1 verfügt über einen Glide- und Tune-Regler, während man mit Oszillator 2 die Knöpfe „duo“ und „ring“ aktivieren kann. Die Funktionen Glide und Tune sind allgemein bekannt und deshalb wende ich mich gleich „duo“ und „ring“ zu.

Mit „duo“ wird der duophonic Modus aktiviert, mit dem es möglich ist, zwei Noten gleichzeitig zu spielen. Mit „ring“ lässt sich ein Ringmodulator aktivieren, damit lassen sich glockenartige Effekte erzeugen. Die Wirkung des Ringmodulators ist vom Mischungsverhältnis der beiden Stimmen abhängig. Das gefällt doch sehr.

Fassen wir zusammen, 8 Schwingungsformen, die einzeln in ihrer Lautstärke verändert werden können, die einzeln verstimmt werden können, die mit Ringmodulator moduliert werden können, Pulsbreitenmodulation, glide und es sind nur die Oszillatoren abgearbeitet. Üppig.

Amp-Sektion

In der Amp-Sektion stehen für beide Stimmen Attack, Sustain und Release zur Verfügung. Ich persönlich hätte mir eine vollwertige ADSR-Hüllkurve gewünscht, weil Sustain allein das Signal nur in seiner Lautstärke verändert. Mit Decay könnte man percussionsartige Sounds erzeugen. Ohne Decay muss man die Noten sehr kurz halten, dann sind auch Sounds mit kurzer Ausschwingzeit möglich.

Das Filter

Das Filter verfügt über zwei Regler, mit denen Cutoff und Resonance kontrolliert werden. Mit dem Knopf „mode“ wählt man die gewünschte Filterart aus, die im Display angezeigt werden. Es stehen Lowpass, Bandpass, Highpass, Notch und OFF zur Verfügung. Das Filter klingt schmutzig, dreckig, versifft und einfach ungewaschen. Das möchte ich bitte positiv verstehen.

Wenn man mit Lowpass alle Höhen filtert, hört man es rauschen, dass es eine Freude ist. Das Signal wird dadurch tiefergelegt und die Subbässe sind hart am arbeiten, um deinen Nachbarn das Leben zur Hölle zu machen.

Leider ist das Filter nicht so extrem, dass es mit voll aufgedrehter Resonance zwitschern oder Verzerrungen erzeugen würde, auch Selbstresonanz ist nicht möglich. Das ist auch nicht im Design des SID-Chips vorgesehen. Es knistert und knackt, als ob man eine gebrauchte Schallplatte abspielen würde. Das sind genau jene Sounds, welche man von einem C64 Synthesizer erwartet.

Da braucht es kein Roland TB-303 Filter oder ein Moog Ladder Filter. Wenn das Filter ausgeschaltet ist, kann man natürlich die typischen klassischen C64 Computerspiele-Sounds erzeugen.

Der Arpeggiator

Der Arpeggiator beherrscht Up, Down, Up/Down, Random und Off. Durch Drücken der „mode“-Taste werden die verschiedenen Modi im Display angezeigt.

Mit dem Range-Regler bestimmt man den Umfang des Arpeggiators, der bis zu 4 Oktaven reicht. Mit Rate stellt man die Geschwindigkeit ein. Das ist natürlich jetzt nicht alles sonderlich sensationell, aber ein Arpeggiator ist wirklich wichtig, wenn man die typischen Sequenzen der alten Games nachbauen möchte. Es ist deswegen gut, dass es nicht dem Zufall überlassen worden ist, ob der Besitzer eines Therapkid über einen Arpeggiator verfügt.

Spannend wird es, wenn die LFOs auf retrigger eingestellt sind, weil sich dann der Arpeggiator am LFO orientiert. Es sind dann diese typischen LFO Arpeggi möglich, die man aus den alten Computerspielen kennt. Zeit, sich den LFOs zu widmen.

Die LFOs

Therapkid verfügt über 2 LFOs mit den Schwingungsformen Rechteck, Dreieck, Sinus, Sägezahn und Noise. Beide LFOs verfügen jeweils über ein „rate“- und „depth“-Regler, mit dem die Frequenz und der Anteil des LFO auf das Signal bestimmt wird.

Therapkid verfügt über eine Art Modulationsmatrix. Dazu dreht man den Regler, welcher vom LFO moduliert werden soll und drückt dann am LFO den Knopf mit der Kette. Wenn der Knopf weiß aufleuchtet, ist der gedrehte Regler mit dem LFO verbunden. Wenn man z. B. Cutoff zugewiesen hat und jetzt den Regler dreht, wird immer der Knopf im LFO aufleuchten. Einfacher geht wohl kaum noch.

Das hilft sehr einfach herauszufinden, welchen Regler man vom LFO modulieren lässt. Es lassen sich alle Regler außer Attack, Sustain und Release von den LFOs modulieren. Das sind immerhin 9 Modulationsziele. Super. Natürlich können die LFOs zur MIDI-Clock synchronisiert werden.

Weitere Funktionen

Um das Display sind kleine Taster verbaut, die auf den ersten Blick an Schweißpunkte erinnern. Mit diesen Tastern kann man bequem durch die Presets steppen und 50 Sounds speichern. Außerdem gibt es einen kleinen Taster, mit dem man das Gerät zurücksetzten kann.

Mit diesem Taster aktiviert man auch einen Zufallsgenerator, um einen neuen Sound zu erstellen. Sehr hilfreich, wenn es mit der Kreativität nicht so richtig klappen will.

Es lässt sich außerdem den MIDI-Channel einstellen, eine hilfreiche und sehr gute Funktion, denn in einem komplexen MIDI-Setup kann es notwendig sein, die MIDI-Kanäle zu bestimmen.