Test: XVive U4 InEar Wireless Monitoring System

Kompakt, easy handling - InEar

Das XVive A4 InEar-Monitoring System

Statt schwerer Bühnenmonitore hat jedes Bandmitglieder seinen eigenen Monitorsound im Ohr, nur sind InEar-Systeme mitunter kostspielig und umständlich zu bedienen, damit will nun das XVive U4 Monitor Wireless System aufräumen.

Haptik und Verarbeitung des Xvive U4 Duos

Sender und Empfänger machen einen hochwertigen Eindruck, sind solide verarbeitet und liegen gut in der Hand. Auch wenn die Gehäuse teilweise aus Kunststoff bestehen, so machen sie einen wertigen Eindruck und sollten auch den rauen Bühnenalltag gut überstehen.

Alle Schalter und Regler sind gut erreichbar und auch für Grobmotoriker bestens geeignet.

Funk & Power

Das Xvive U4 sendet im anmeldefreien ISM 2,4 kHz Band. Die Stromversorgung geschieht über fest installierte (nicht auswechselbare) Akkus, deren Aufladung über ein USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) ca. 2 1/2 Stunden beträgt.

Mitgeliefert wird allerdings ein USB-Y-Kabel, mit dem sich über ein Ladegerät gleich beide Komponenten laden lassen. Allerdings verlängert das die Ladezeit.

Der Xvive U4 Sender

Der Sender arbeitet mono und wird üblicherweise an einem der Aux-Wege am Mischer eingesteckt. Er bietet hierzu einen XLR-Anschluss, wer hingegen nur Klinke an seinen Aux-Wegen hat, muss sich eines Adapters bedienen. Allerdings stehen die Sender dann schon gefährlich weit aus dem Pult und können zur ungeliebten Stolperfalle werden.

Zur Bedienung verfügt der Sender gerade mal über drei Bedienelemente.

Power Mute

Umschaltung Line-Pegel (-10/+4 dBu)

Wahl des Sendekanals

Sechs Kanäle stehen zur Auswahl, ein siebtes Bandmitglieder würde also leer ausgehen.

Eine LED gibt Auskunft über den Ladezustand und über den seitlich angebrachten USB-Anschluss wird der Sender geladen. Notfalls auch während des Einsatzes.

Der XVive U4 Empfänger

Das Gegenstück zum Sender ist etwas klobiger und wird mit dem Clip auf der Rückseite in der Regel am Gürtel befestigt. Seitlich ist auch hier der Anschluss für das USB-Ladekabel angebracht. Der Kopfhöreranschluss neben dem On/Off-Schalter ist als 3,5 mm Klinkenbuchse ausgelegt. Lautstärke und Empfangskanal werden über zwei Drehregler an der Vorderseite eingestellt. Hier befindet sich auch die LED für den Ladezustand des Akkus. Etwas unglücklich, wie ich finde, da ein Blick von oben (im Live-Einsatz auf der Bühne oder bei den Proben), nicht genügt, um sich über den Ladezustand zu informieren.

Das Xvive U4 im Praxiseinsatz

Das Duo verrichtet ohne Murren und Klagen seinen Einsatz. Die Bedienung ist kinderleicht und auch ohne Benutzerhandbuch zu bewerkstelligen. Erstaunlich ist der kräftige Pegel, denn der Empfänger an den Kopfhörer ausgibt. Selbst bei lauter Bühnenumgebung und mit den richtigen InEar-Kopfhörern, sollte damit ein Abhören der eigenen Performance sehr gut möglich sein.