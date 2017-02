Top News: Technics SL-1200GR, DJ-Plattenspieler

Verdammt, es geht wirklich weiter.

Technics 1210GR – die Legende

Technics hatte in der letzten Zeit mehrfach für großen Wirbel gesorgt. Vor einigen Jahren die Info, dass die Produkt-Reihe der Technics-Plattenspieler eingestellt wird, vor allem des legendären Technics 1210MK2, war ein ziemlicher Schock für die gesamte DJ-Branche – hieß es doch, dass der Clubstandard-Plattenspieler sein Ende finden wird.

Vor Recht genau einem Jahr kam der erste Kanonenschlag – die Legende kehrt zurück.

Recht schnell jedoch relativierte sich der Hype zu Unverständnis und auch Ärgernis, denn der Preis war ein weiterer Kanonenschlag. Rund 4000 $ wurden aufgerufen für die neuen Modelle, sowohl für die limitierte Version Technics SL 1200GAE, wie auch für die später kommende, nicht limitierte Modell Technics SL 1200G. Technics, beziehungsweise Panasonic als Inhaber der Marke Technics, war damit streng genommen aber noch nicht am Ende vom Latein, wenn es darum ging, DJs, die den Technics groß gemacht hatten, weiter in die Weichteile zu Treten. Nächste Erkenntnis: Die Modelle GAE und G werden ausschließlich über den HiFi-Handel vertrieben werden. DJs außen vor.

Wer denkt, damit war das Ende erreicht: falsch gedacht. In einem Gespräch mit den New York Times fielen im Januar von Seiten des Creative Directors von Technics, Hiro Morishita, Andeutungen, die weiter deutlich machten, dass der DJ-Markt für Technics nicht relevant ist: „D.J.s are fine, too, but as a marketing target it’s problematic. We don’t want to sell the 1200 as the best tool for D.J.ing“. Und das tat Technics dann auch.

Nun kam im Januar die erste News auf, dass es ein weiteres Modell geben wird, den Technics 1200GR, der zwar immer noch als HiFi-Plattenspieler gehandelt wird, aber über den auch Worte fielen wie, dass er das Nachfolger des 1210 MK5 sein würde. Der erste Bezug, der Hoffnung schaffte, dass die Anvisierung des HiFi-Markt mit dem hochpreisigen Modell zunächst Marketing-Strategie war und wirtschaftlich sicher sinnvoll war, der DJ-Plattenspieler aber folgen würde.

Der Technics 1200GR, der anfangs mit einem Preis 50% vom Preis der 1200GAE und 1200G-Modelle eingeschätzt wurde, ist dabei zugegeben die erste Hoffnung gewesen, auch dahingehend, dass Technics wie damals eventuell nun auch eine schwarze Version als Nachfolger des Club-Standards nachschieben wird.

Genau das ist nun geschehen: Gerade kündigte Technics den Technics 1210GR an, die schwarze Version. (HIER die aktuelle Pressemitteilung). Immer noch als HiFi-Plattenspieler gehandelt, aber nur halb. Ganz klar positioniert sich Technics nun auch Richtung DJ-Markt. „Gebaut für Wohnzimmer und Bühne“ oder „unser Ziel war es, unser High-end Sortiment um ein Modell zu erweitern welches die Erwartungen aller Technics Fans erfüllt: der audiophilen Kunden und der professionellen DJs“.

Die wichtigste Info ist also: Es geht weiter!

Die technischen Daten fügen wir einmal unten ein. Im Klartext dürfte das eigentlich im DJ-Bereich auch kaum einen interessieren, Hauptsache er bietet, was der Klassiker bietet und das Ganze nicht verschlimmbessert, sondern besser auf den neuen Stand gebracht.

Da kann man sich sicher auf viel einstellen, denn Technics hat im Jahr 2016 den Motor komplett neu entwickelt, ein direktangetriebener Motor ohne Eisenkern, kontrolliert durch eine neue Motorsteuerungstechnologie. Ein neuer Plattenteller mit fast 1 kg mehr Gewicht als der des Vorgängers soll noch mehr Laufruhe schaffen, gleichzeitig sollen so Vibrationen verringert werden. Ebenfalls wurde für die neuen Modellreihen das Gehäuse komplett neu aufgebaut.

Man kann also auch bei der nun günstigsten Version der neuen Technics verdammt viel erwarten. Günstig? Der Technics SL1200GR und der Technics SL-1210GR werden mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1499,- € auf den Markt kommen, die schwarze Version offenbar nur in Europa.

Technische Daten:

Technologie für hohe Rotationsstabilität

Eisenloser Direktantriebsmotor

Hochpräzise Motorsteuerung

Vibrationstolerante Konstruktion

Vibrationsabsorbierender Plattenteller

Robuste Gehäusekonstruktion

Dämpfungsfüße aus Silikonkautschuk

Hochwertige Bauteile

Hochempfindlicher Tonarm

Vergoldete Anschlüsse

Technics Definitive Design

Übernommen von der SL-1200 Serie

Plattenteller

Typ: Direktantrieb-Plattenspieler (manuell)

Plattenteller-Drehzahlen: 33 1/3, 45, 78 U/min

Variabler Drehzahlbereich: ±8 %, ±16 %

Anlaufdrehmoment: 2,2 kg/cm

Anlaufzeit: 0,7 Sek. vom Stillstand auf 33 1/3 U/min

Gleichlaufschwankungen: 0,025 % W.R.M.S.

Rumpeln: 78 dB (IEC 98A gewichtet)

Plattenteller: Aluminiumdruckguss

Durchmesser:332 mm (13-5/64″)

Gewicht:ca. 2,5 kg (inkl. Gummiauflage)

Tonarm