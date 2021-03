Tracktion Hyperion, Multi-Layer Modular-Synthesizer

Multi-Synthese auf 10 Ebenen

Tracktion stellt mit Hyperion einen Software-Synthesizer vor, der bis zu 10 Soundpatches layern kann. Die Layer lassen sich dabei über Macro-Controller gemeinsam steuern, können aber auch untereinander Modulations- und Audiosignale senden. Die polyphonen Layers und Splits können auf eine Vielzahl von Syntheseformen zugreifen und individuell mit Chord-Prozessoren und Arpeggiatoren angesteuert sowie Bus-Effekten versehen werden.

Pro Layer lassen sich Werte für Polyphonie, Pitchbend-Bereich, Portamento-Speed, Pitch-Randomization und Drift-Depth, Custom-Pitch-Slope (positiv oder negativ), monophone Re-Trig-Option und Voice-Trigger-Options einstellen. Jedes Ziel kann von bis zu 16 Modulationsquellen angesteuert werden. Optische und graphische Anzeigen und Color-Coding pro Stimme sowie das resize- & zoom-able GUI helfen bei der Übersichtlichkeit komplexer Patches.

Hyperion besitzt unterschiedliche Formen der Klangerzeugung. Es gibt digitale und VA-Oszillatoren in Mono und Stereo, die über Unison und Waveshaping bearbeitet werden können.

Ein 4-OP FM-Generator (Phase Modulation mit Feedback) kann mit 12 Algorithmen betrieben werden. Ein Wave-Sequencing-Oszillator mit bis zu 32 Steps kann Parameter wie Pitch-Offset, Waveform, Wave-Shape-Depth, Unison-Detunes, Balance und Level mit weichen Crossfades animieren. Diese beiden Algorithmen werden in dem extra Wave-sequenced 4 Operator FM-Modul kombiniert.

Für Physical-Modeling sind ein String-Modell mit Damping, Distortion und Stereo-UnisonDetunes sowie ein Flute-Oszillator vorhanden.

Samples lassen sich in ein Loop-fähiges Playback-Modul einbinden. Außerdem lassen sich Multisamples im Soundfont-Format (sfz/sf2) importieren.

Zur Klangbearbeitung pro Stimme gibt es mehrere resonanzfähige Filtertypen (low, high, band, notch) sowie Distortion, Tube-Resonator, Ring-Modulator und Bi- Crusher.

Über die Effektbusse lassen sich drei Reverb-Typen, Chorus, Flanger, Tremolo, Stereo-Filter, Distortion mit EQ, 3-Band-EQ, Tube-Resonator, Ring-Modulator, Bit-Crusher, Stereo-Echo und Granulator einbinden.

Zur Modulation sind Hüllkurven mit Pre-Delay, Looping-Envelopes sowie synchronisierbare LFOs mit One-Shot-Modus und Start-Phase-Parameter vorhanden. Außerdem werden MIDI-Daten empfangen und gesendet, die wahlweise alle oder einzelne Layer betreffen und auch intern untereinander verbunden werden können.

Tracktion Hyperion ist als VST3-Plug-in für 64 Bit Anwendungen unter Win8 und Win10 sowie als VST3 und Audio-Unit unter macOS 10.11 oder höher verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 99,- Dollar, später dann 129,- Dollar.