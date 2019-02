Universal Audio stellt mit 9.8 die Plugins V76 Preamp, Auto-Tune Advanced und Diezel Herbert vor

Preamp, Auto-Tune und power Sounds

Mit der Software-Version 9.8 wandern drei neue Plugins in das Portfolio von Universal Audio. Neben dem Preamp V76 gehören auch ein Gitarrenverstärker und eine erweiterter Version von Auto-Tune dazu. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengefasst.

Universal Audio V76

Der ehrwürdige V76 Vorverstärker ist der wohl begehrteste Standalone-Mikrofonvorverstärker, der jemals gebaut wurde. Der vom deutschen Institut für Rundfunktechnik (IRT) in den 1950er Jahren entwickelte, markante „Hi-Fi“-Röhrenklang des V76 ist seit den 1950er Jahren bis heute fester Bestandteil legendärer Studios in ganz Europa, darunter Decca, EMI und Abbey Road. Mit dem V76 Vorverstärker-Plugin kann man sich nun all die wunderschönen harmonisch gesättigten Röhrenverstärker-Sounds und den klassischen Frequenzgang dieses Peamps in die DAW holen.

Für die Entwicklung des V76 Preamp Plugins brüteten die UA-Ingenieure über dem originalen, vollständig restaurierten Referenzgerät mit der Seriennummer 302, das auf den originalen IRT-Schaltplänen basiert. Wir haben jeden Aspekt seines militärspezifischen Designs modelliert, einschließlich der Eingangs- und Ausgangsstufen, der Pentodenröhren und Transformatoren, der Nichtlinearitäten der Schaltung sowie das Clipping. Ab sofort zum Preis von 149,- Euro erhältlich.

Universal Audio Antares Auto-Tune Advanced

Auto-Tune wurde 1997 vorgestellt und ist einer der wenigen Effekte, der das Gesicht der populären Musik komplett verändert hat. Durch die kontinuierliche Tonhöhenerfassung eines periodischen Eingangssignals – typischerweise eine Solostimme oder ein Soloinstrument – und die augenblickliche, fließende Änderung auf eine gewünschte Tonhöhe, konnten Produzenten schnell problematische Aufnahmen korrigieren, Gesangs-Hooklines aufpolieren und neuartige Robot Voices erstellen, die seit zwei Jahrzehnten Pop-, Hip-Hop- und Dance-Tracks definieren.

Das Antares Auto-Tune Realtime Advanced Plugin bietet eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für einen schnelleren, effizienteren Workflow. Mit der Ansicht Basic ist man sehr schnell vertraut und sofort einsatzbereit. Sie verfügt nur über die wichtigsten Bedienelemente, während die Advanced Ansicht eine Feinabstimmung mit leistungsstarken Funktionen für die Bearbeitung von Skalen, Vibrato und MIDI ermöglicht. Klangbeispiele dazu gibt es auf der Website von UAD, der Preis für das Plugin liegt bei 299,- Euro.

Universal Audio Diezel Herbert

Der Herbert von Diezel ist ein 180-Watt Gitarrenverstärker, der dazu entwickelt wurde, die absolut bösesten und cleansten Sounds abzuliefern – und er kann noch mehr. Fast 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung gilt der Diezel Herbert noch immer als hochmodern und spielt eine tragende Rolle im Heavy Rock und bei extremen Metal-Produktionen – eben überall dort, wo es auf durchsetzungsstarke, druckvolle E-Gitarren-Sounds ankommt. Das von Brainworx entwickelte und vom legendären Verstärker-Experten Peter Diezel offiziell unterstützte Diezel Herbert Plugin emuliert diesen mit sechs KT77 Röhren ausgestatteten Vorschlaghammer.

Das Diezel Herbert Plugin bildet die hochmoderne Schaltung der Hardware durch und durch ab – und ist das, was man als zeitgemäßen Röhrenverstärker bezeichnet, falls es das jemals gab. Von unmöglich verzerrbaren, klavierartigen Clean-Sounds über lodernde frühe VH-Texturen bis hin zu absolut bahnbrechenden, extremen High-Gain-Sounds – das Diezel Herbert Plugin ist die zentrale Anlaufstelle für die Aufnahme durchsetzungsfähiger, moderner Gitarrenspuren. Der Preis für dieses Plugin beträgt 149,- Euro.