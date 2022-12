Video-Interview: Dietrich Brüggeman, Filmkomponist, Regisseur, Autor

Filmkomponist, Regisseur, Autor und mega-sympathisch

Wie ist es möglich, Filmkomponist, Drehbuchautor und Regisseur zu sein? In einer Person?

Clint Eastwood hat es vorgemacht (der war zudem auch noch Schauspieler!), aber Dietrich Brüggemann schafft das auch. Und das beeindruckend gut.

Im Sommer durfte ich ein Video-Interview mit Dietrich Brüggemann machen.

Aufmerksam wurde ich auf seine Musik, als ich zum ersten Mal den Wiesbadener Tatort „Murot und das Murmeltier“ gesehen habe. Sie war so speziell, ungewöhnlich und gleichzeitig wunderschön und seitdem verfolgte ich nicht nur mehr seine filmische Arbeit, sondern hatte meinen Blick auch auf seine Musik fokussiert.

Es war ein heißer Sommertag und wir trafen uns am Eingang eines Hinterhofs in Alt-Treptow. Ein Gitter fuhr hoch und schon landeten wir im zweiten Hinterhof, der zum Arbeitsraum von Brüggemann führte. Das Ambiente dort hatte einen sehr „Berliner“ Flair, unkompliziert, kreativ und freigeistig, der mich sofort begeisterte.

Im Arbeitsraum gab es nicht viel, ein paar Computer, Festplatten, sehr viele Pflanzen, eine Couch, einen Tisch mit einem Globus und eben den Synthesizer, den ihr auch im Video sehen werdet.

Brüggemann ist einfach ein Hans Dampf auf allen Gassen, wenn ich so will – oder auch ein absolutes Genie – filmisch in Deutschland ganz weit vorn, musikalisch auch in vielen Ebenen – ob Indierock, Klassik, Electro oder Mischformen. Auch Drehbücher schreibt Dietrich Brüggemann selbst – und auch zuletzt einen ersten Roman – „Materialermüdung“.

Da man aber so viele Themen überhaupt nicht unterbringen kann und auf unsere schöne AMAZONA-de Plattform nicht will, soll es in diesem Interview NUR um sein musikalisches Schaffen gehen. Das ist super spannend. Aber seht selbst!

Ich habe Dietrich Brüggemann gefragt, wie das denn so kommen konnte, dass er sich so ein breites musikalisches Spektrum herausgesucht hat und was jedes einzelne davon ausmacht. Auch die Art, wie er die Musik filmisch verwendet ist sehr interessant.

Folgende Überthemen erwarten auch im Interview:

Herzlich willkommen Dietrich Brüggemann/Intro Die musikalische Laufbahn: Klassik, Indierock, Electro und andere Musikprojekte Filmkomposition Filmkunst als Gesamtkunstwerk Indierockband „Theodor Shitstorm“ Elektro-Soloprojekt, Synthesizer und Software, die Superbooth als Klassentreffen Was macht die elektronische Musik so aus im Gegensatz zu anderen Stilistiken? Ein Boot auf der Bühne, Operngesang und „Europäischer Filmpreis“-Verleihung – ein musikalisches Erlebnis Musikalische Inspirationen Wie geht es weiter? Zwischen Musik, Film, und dem ersten eigenen erster Roman

Hier ein Lied, das ich von seiner Band Theodor Shitstorm besonders mag:

Für weitere Lieder empfehle ich euch, mal bei Spotify oder anderen Plattformen reinzuhören.

Außerdem gibt es noch einige Film-Soundtracks zu hören, zum Beispiel von „Nö“ – auch auf Spotify.

Sein neues Buch „Materialermüdung“ findet ihr hier.

Und wenn ihr einen Film von Brüggemann sehen möchtet und euch selbst ein Bild von diesem Gesamtkunstwerk machen wollt, schaut euch um, man kann viele von ihnen online schauen.

Nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Interview!

Eure Katrin