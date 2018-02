Video-Tipps Gesang: Carinas Online-Workshops 01

Nachdem sie uns im letzten Jahr bereits mit ihren beiden ersten Gesangs-WOrkshops zum Thema „Grundlagen der Gesangstechnik“ begeistert hat, hat Amazona.de die Sängerin und Musicaldarstellerin Carina Böhmer nun persönlich getroffen und mit ihr die neue siebenteilige Reihe „Video-Tipps für Gesang“ gedreht. In den nächsten Wochen dürft ihr euch auf Video-Workshops rund um das Thema Singen, aber auch um den Beruf der Sängerin im Allgemeinen freuen. Denn wie jeder andere hat auch dieser Beruf seine schönen und weniger schönen Seiten. Im ersten Teil lernen wir unseren persönlichen Gesangscoach Carina noch einmal etwas besser kennen und erfahren alles rund um die Höhen und Tiefen ihres täglichen Berufsalltags.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen der Videos und viel Erfolg bei der Umsetzung des Workshops! Wenn ihr noch mehr zum Thema Singen erfahren wollt, könnt ihr auch durch Carinas Artikel stöbern, die ihr unten in den Links findet.

Part I – Euer Coach Carina Böhmer stellt sich vor

Amazona.de:

Carina, erzähl uns doch zunächst ein bisschen über dich.

Carina:

Hallo ich bin Carina, 29 Jahre alt und gebürtig aus dem Siegerland. Ich komme dort aus einer ganz kleinen Stadt, lebe aber seit einigen Jahren in Hamburg und bin mittlerweile ein richtiger Stadtmensch geworden. Hier habe ich auch meine Ausbildung zur Musical Darstellerin an der Joop van den Ende Academy gemacht, wo ich in Gesang, Tanz und Schauspiel ausgebildet wurde. In meiner jetzigen Heimatstadt Hamburg lebe ich in einer schönen Altbauwohnung zusammen mit meinem Freund.

Amazona.de:

Wie bist du zur Musik gekommen und welche Musik hat dich im Leben am meisten geprägt und begleitet?

Carina:

Zur Musik bin ich gekommen, da ich bereits als kleines Kind schon immer gerne gesungen habe. Damals bin ich in den örtlichen Kinderchor gegangen und später dann in den örtlichen Gospelchor. Daher hat mich von Anfang an auch sehr die Gospel- und Lobpreismusik geprägt. Ich selbst bin eine sehr gläubige Christin und deswegen verbinde ich mit dieser Art von Musik immer sehr viel. Später habe ich in unserem Musicalverein erste Hauptrollen gespielt und dadurch die Liebe zum Musical entdeckt. Hier ist auch die Entscheidung gefallen, dass ich Musicaldarstellerin werden möchte. Heutzutage mag ich auch Pop und Soul sehr gerne und fast alles, was so in den Charts läuft. Ich liebe es, daraus meine eigenen Coverversionen zu machen.

Amazona.de:

Wo können wir dich das nächste Mal auf der Bühne sehen?

Carina:

Das nächste Musical, das ich mache, ist „Catch me if you can“. Es wird ab Juli 2018 im Altonaer Theater in Hamburg laufen. Ich spiele die Rolle der Brenda.

Amazona.de:

Was gefällt dir besonders an deiner Tätigkeit als Vocal Coach?

Carina:

Besonders gefällt mir, dass ich anderen Sängerinnen und Sängern weiterhelfen kann, ihre eigene Stimme zu finden, sie zu trainieren und ihnen zu zeigen, wie sie gesund singen ohne dabei ihre Stimme zu schädigen. Es ist einfach immer schön zu sehen, wie die Schüler Fortschritte machen und wie sie sich weiterentwickeln. Es freut mich, wenn sie immer selbstbewusster werden, auf sich stolz sind und mit Freude und Elan dabei sind. Oft sind die Schüler dann überrascht, was so alles in ihnen steckt. Ich mag es einfach, das Wissen weiterzugeben, welches ich selbst im Laufe der Jahre von meinen tollen Lehrern erhalten habe.