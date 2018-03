Video Tutorial Gesang: Carinas Online-Workshop 4

Zum Handmikro >

Es gibt noch einen Grund, dass die Technik Sänger runterpegelt:

wenn sie, wie im Video gezeigt, die hintere Hälfte des Mikrokorbes teilweise (oder allgemein extrem: ganz) mit der Hand verdecken. Dann wird aus der Nieren- eine Kugelcharakteristik mit allen Soundproblemen, insbesonders auf kleinen Bühnen, wo es stärker einstrahlt und schneller pfeift.

Eine technisch richtige Handhaltung [ Mikrokorb „frei lassen“ ! ] hat sich wohl aus Coolness zunehmend ausgebürgert und sollte deshalb dringend angesprochen werden. [Mangel auch in Lernvideos anderer Seiten] – Ein stimmliches Tier und sicher nicht uncool war/ist Tom Johnes. Man schaue sich mal Bilder an, wie er das Mikro (meistens;-) hält. Ok, ist ein alter Sack . . . aber die Physik gilt nach wie vor und der wußte was er tat (als Profi ;-).

Mein Lieblings-Video zu diesem Thema:

https://www.youtube.com/watch?v=a-QHXtx7XJ0

Ein weiterer Klassiker: Leute die Singen sind im Video immer Säng“er“ . . . Auch das ist sehr verbreitet: das Frauen Berufe, auch ihre eigene Berufsausübung, sehr oft männlich bezeichnen. – Habe ich umgekehrt noch nie erlebt. – Ist ja nicht schlimm, solange dann nicht die Klage wegen Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes folgt

. . . ;-) !