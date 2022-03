Viram The Octopus, euklidischer MIDI-Sequencer

Premiere auf der Superbooth 22

Viram The Octopus ist das erste Produkt des in Bonn ansässigen Entwicklers Viktor Ratza. Der momentan noch in der Entwicklung befindliche Sequencer soll im Laufe des Jahres fertig gestellt werden. Das Besondere am Octopus ist, dass er vollständig auf die Erzeugung euklidischer Sequenzern ausgerichtet ist – und zwar auf mehreren Kanälen.

The Octopus wird auf der Superbooth 22 erstmalig öffentlich zu sehen sein.

ANZEIGE

Der Sequencer ist in einem 3 HE / 84 TE breiten Standalone-Rahmen untergebracht, zumindest momentan. Da Viram für Viktor Ratza Modular steht, kann man vermuten, dass der Sequencer oder vielleicht auch einzelne Sektionen davon auch noch als kleinere Eurorack-Module folgen könnten. Aber bleiben wir zunächst beim Ist-Zustand.

The Octopus ist in neun Sektionen unterteilt. Ein als Head bezeichneter Master-Bereich dient zur Menüverwaltung für globale Einstellungen sowie für die acht separaten Kanäle. Hier bedingen sich auch die Anschlüsse MIDI-In und MIDI-Out sowie CV/Gate-Ausgänge.

Und dann sind da die acht identisch aufgebauten Krakenarme. In einem graphischen Display wird der Takt und die Anzahl der Beats nach dem euklidischen Verfahren angezeigt. Dazu kommt die Festlegung der Notennummer. Über MIDI kann im Floating Pitch Mode die Tonhöhe während des laufenden Betriebs von einem Keyboard, einem Controller oder einer DAW aus verändert werden.

Alle Eingaben erfolgen über zwei Encoder mit Druckfunktion. Es lassen sich gerade und ungerade Beats einstellen, das Pattern kann rotiert werden, Timing und Velocity-Werte lassen sich variieren. Im Split-Modus können alle Module gleichzeitig, gruppiert oder einzeln aufeinanderfolgend spielen. Bis zu 160 Sequenzen (10 Bänke mit je 16 Slots) sowie die Systemeinstellungen werden auf einer internen SD-Card gespeichert.

Viram The Octopus wird vom Entwickler persönlich in Handarbeit gefertigt und getestet. Wer sich für den Sequencer interessiert kann sich unverbindlich in eine Vorregistrierungsliste eintragen, es ensteht daraus ausdrücklich keine Kaufverpflichtung. Es hilft aber dem Entwickler dabei, die Nachfrage abzuschätzen und für die Produktion besser planen zu können.