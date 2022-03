Squarp Instruments Hapax, Hardware-Sequencer

Alternative zur DAW

Ein neuer Hardware-Sequencer kommt: Squarp Instruments Hapax. Und obwohl das Standalone-Gerät schon verfügbar sein soll, geizt der Hersteller mit guten Produktbildern.

Hapax hat eine großzügige Oberfläche mit einer 16×8 Matrix mit RGB-Pads, zwei OLED-Displays, neun Encodern und 52 Funktionstasten.

Dank einer Dual-Processor-Architektur kann der Sequencer zwei Projekte parallel verwalten und abspielen. Ein Projekt besteht aus 16 Tracks, ein Track beinhaltet acht Patterns. Insgesamt kann Hapax bis zu eine Million Noten und Events aufzeichnen und verwalten. Die höchste Auflösung beträgt 192 ppqn. Zum Einspielen gibt es Looper Recording, Countdown- und Metronom-Optionen, Punch-in Modus und mehr. Jeder Track hat einen flexiblen Wert für die Abspielgeschwindigkeit. Double- und Half-Speed lassen sich pro Track ebenso einstellen wie leichte Verschiebungen und Drift zueinander.

Für den Sequencer gibt es vier Modi. Der Live-Modus verwandelt die Pad-Matrix in ein isomorphes Keyboard mit Velocity und Chord-Modus. Im Step-Modus werden Sequenzen schrittweise programmiert, wobei die Displays Optionen anzeigen und Funktionen wie (z. B. Roll) bieten. Im Pattern-Modus können über die 128 Pads ganze Patterns getriggert werden. Dabei sind Abspielrichtung und andere Funktionen live beeinflussbar. Im Autom-Modus lassen sich Automatisierungen (CC, Aftertouch, CV, NRPN, FX) in den Pattern aufzeichnen und über die Displays auch editieren.

Hapax ist der erste Hardware-Sequencer seiner Art, der MPE unterstützt. Die entsprechenden Daten können mit einem MPE-fähigen Controller eingespielt werden.

Der Sequencer besitzt eine Anzahl von internen, polyphonen und nicht-destruktiven MIDI-Effekten, die in Echtzeit genutzt werden können sowie zuweisbare LFOs zur Modulation. Jeder Parameter dieser Effekte kann automatisiert werden. Über eine Modulationsmatrix werden die Routings hergestellt. Weiterhin sind Arpeggiator, euklidische Sequenzen, Zufallsmodus, Daten-Filter und mehr vorhanden.

Hapax kann als Zentrale eines gesamten Setups fingieren und verfügt dafür über eine Vielzahl von Anschlüssen:2x MIDI-In (DIN, TRS), 4x MIDI-Out (3x DIN, 1x TRS), 2x CV-In, 4xCV-Out, 4x Gate-Out, Fußschalterbuchse, USB/MIDI für Controller und USB zum Computer. Außerdem gibt es einen Slot für SD-Cards um Projekte speichern und austauschen zu können.

Squarp Instruments Hapax ist beim Hersteller ab sofort verfügbar und kostet 864,- Euro zzgl. VAT. Der Versand ist kostenlos.

Squarp Instruments Hapax Features:

• 100% standalone, intuitive & fluid workflow

• 2 projects, 16 tracks per project, 8 patterns per track

• 8 real-time midi effects per track

• MPE compatible

• advanced piano-roll and automation editing

• high recording resolution

• independent BPM per track

• isomorphic keyboard & chord generator

• algorithmic tools

• undo/redo with history + snapshot

• independent patterns, song mode with chaining

• dual-project transparent loading & playback for song mixing

• extensive midi connectivity + CV/gate + USB

• 2 greyscale OLED screens, 128 rgb pads, 52 clic buttons