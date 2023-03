Granular Delay Sounds für fabelhafte Klangteppiche

Walrus Audio sind schon lange für gute Delays bekannt und auch beim Thema Soundscape können sie punkten. Nach dem Lore Reverse Soundscape Generator kommt jetzt das zweite Pedal der Storybook Adventure Serie auf den Markt. Der Walrus Audio Fable Granular Soundscape Generator kombiniert ein Delay mit einem Granular Effekt und verspricht mystische Klänge wie aus einer alten Fabel. Alles andere als alt ist allerdings die Technik, die der Fable mitbringt.

Das Walrus Audio Fable kreiert eine einzigartige Kombination aus Delay in Serie mit granular Sampling Algorithmen. Das Signal wird Granular in digitale Micro-Samples zerstückelt. Diese Grains, also die kurzen Samples, die vom Delay Buffer gelesen werden, können wiederum in ihrer Länge, Geschwindigkeit (half speed und double speed) für abgefahrene Pitch Effekte und in ihrer Spielrichtung (vorwärts und rückwärts) bearbeitet werden. Das Ganze basiert auf einer doppelten DSP Architektur mit individuellen Feedback Wegen.

Fünf granulare Delay-Programme, die sich vor allem auf Sample- und Chop-Algorithmen konzentrieren, bieten Sounds von sanften Ambient-Klängen bis hin zu bizarren Glitch- Schwärmen. Von Reverse Delays, kombiniert mit Reverse Granular über Delay mit oktaviertem Granular, analoge Delay Emulation mit einem, eine Oktave tiefer gepitchten Granular Effekt bis hin zu Kombinationen für ganz Mutige: Multi Tap Granular kombiniert mit Multi Tap Granular oder Delays mit zufällig gepitchten Granular Delay. Ein Tone Poti dient der Klangregelung und ein weiteres Poti regelt den Anteil der Modulation. Das Walrus Audio Fable sampled und zerstückelt das Signal, um durch unterschiedliches Resampling neue Soundwelten zu erzeugen und es scheint ideal für abgefahrene Granular Soundscapes zu sein.

Das Ganze lässt sich bequem per Tap Tempo in der Geschwindigkeit steuern. Die Input- und Output Buchsen sind platzsparend an der Stirnseite angebracht. Das schicke Pedal ist in Walrus Audio- Manier künstlerisch gestaltet. Das Design stammt von David Hüttner. Der Walrus Audio Fable Granular Soundscape Generator wird über einen Buffered Bypass geschaltet und ist über 9V Netzteilanschluss mit Strom zu versorgen. Ein passendes Netzteil mit 9 VDC, Mitte negativ und mindestens 300 mA muss man sich allerdings selbst besorgen, denn es ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Mit seinen Maßen von 3,62 „x 4,79″ x 2,25 “ passt dieser exotische Soundgenerator auf fast jedes Pedalboard.

Für 299,00$ ist der fabelhafte Sound des Walrus Audio Fable ab Dienstag, dem 07.März 2023 16:00 CET für jeden musikalischen Traumtänzer verfügbar. Also, stellt Euch einen Wecker und dann ab dafür!