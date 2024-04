Stereo Tremolo mit Frequenzweiche

Walrus Audio Monumental Harmonic Stereo Tremolo – Das klingt nach epischer Weite im Sound, nach Freiheit, brennend heißem Wüstensand und… ach, was soll’s. Ich kaufe ein „M“ und möchte lösen: Das Monument Valley in Colorado stand bei der Namenswahl Pate.

Walrus Audio Monumental Harmonic Stereo Tremolo

Was genau ist denn nun so ein Harmonic Tremolo? Ganz einfach, hier wird nicht einfach das komplette Signal durch einen LFO gequetscht, sondern tiefe und hohe Frequenzen getrennt behandelt. Und wenn man die jetzt noch im Stereobild verteilen kann, gibt das diese wunderbare Weite im Sound, die ein herkömmliches Tremolo nicht bieten kann.

Das Walrus Audio Harmonic Stereo Tremolo bietet sogar beides. Und das – jetzt kommt der Knaller – stufenlos regelbar. Dafür verantwortlich ist der S – B – H Regler, der zwischen Standard, Both und Harmonic überblenden kann. Das Gerät ist in True Stereo aufgebaut, d. h. es verfügt auch über zwei getrennte Eingänge.

Der Pan-Regler, der in linker Ausgangsposition beide Signale gleichmäßig Richtung Amp schickt, dreht bei Rechtsdrehung die Phase des rechten LFOs bis zu 180° und erzeugt damit einen breiten Stereoeffekt. Natürlich kann man das Pedal auch in Mono verwenden und für alles dazwischen. Hier gibt es die Möglichkeiten Mono In/Mono Out, Mono In/Stereo Out und Stereo In/Stereo Out.

Es gibt drei Speicherplätze an Bord des Pedals, die durch gleichzeitiges Treten der beiden Taster der Reihe nach durchgesteppt werden. Einen Live-Modus gibt es ebenfalls, hier können die Regler ganz normal bedient werden und man hört, was man einstellt. Ein Anschluss für ein externes Tap- oder Expression-Pedal ermöglicht die Steuerung der Geschwindigkeit oder jedes einzelnen Parameters, der ihm zugewiesen wird.

Insgesamt sechs unterschiedliche Wellenformen stehen für die Modulation des Signals bereit, hier finden wir Sine, Square, Saw, Ramp, Bump und Random. Das Walrus Audio Monumental ist ein analoges Tremolo mit Optokopplern für warme, satte Modulationen. Wer mag, kann dank der „Ramp up and down“-Funktion Leslie-artige Sounds erzeugen. Fünf Subdivisions stehen zur Verfügung, die rhythmische Modulationen ermöglichen. Hier gibt es die Viertel, Vierteltriole, Achtel, Achteltriole und die Sechzehntel. Allein dafür lohnt sich wahrscheinlich eine genauere Inspektion des Pedals durch die Fachredaktion eures Lieblingsmagazins. Chef, ich brauch mehr Geld…

Apropos Geld, das Pedal gibt’s für satte 315 € und das Beste ist: Es ist sofort lieferbar. Gebt euch mal die Demovideos, die machen echt Lust auf mehr. Das Gehäuse gibt es in zwei Ausführungen, entweder schlicht schwarz, oder man entscheidet sich für das Monumental Design von David Hüttner.

