Winterbloom Castor & Pollux – 2 Oszillatoren im Juno-Style

Dual DCO mit Chorus

Winterbloom aka Thea Flowers kündigt mit Castor & Pollux einen doppelten Oszillator für Eurorack-Modularsysteme an, der von den Roland Juno-Synthesizern inspiriert ist.

Castor & Pollux ist bald nicht mehr nur ein verlässliches Gespann in der griechischen Mythologie, sondern auch im Modularsektor. Das 14 TE breite Modul beherbergt zwei digital kontrollierte, analoge Oszillatoren, also DCOs. Jeder der beiden Oszillatoren hat separate Ausgänge für Ramp, Pulse (mit PWM) und Sub. Außerdem lassen sich die Signale pro Einheit an einem Mix-Out abgreifen sowie gemischt an einem sogenannten Crossfader-Ausgang, der beide DCOs zusammenführt.

In der Ankündigung wird ein „Juno-inspired LFO chorusing“ erwähnt, wobei man anhand des Bildes nur raten kann, wie dieser Chorus-Effekt bedient bzw. ein-/ausgeschaltet wird.

Die beiden Oszillatoren können getrennt angesteuert werden, um sie unabhängig voneinander spielen zu können. Wird nur der CV-Eingang von Castor gepatcht, folgt ihm Pollux. Außerdem kann Pollux zu Castor synchronisiert werden.

Die Oszillatoren haben einen Bereich von sieben Oktaven. Die Tune-Regler arbeiten zwischen -1 bis +1 Oktave, was sich jedoch über den USB-Anschluss auf der Platine justieren lässt. Übrigens ist die in „C“ geschriebene Firmware komplett Open Source und kann von Programmierern nach eigenen Vorstellungen umgearbeitet werden.

Winterbloom Castor & Pollux soll im Laufe des Oktobers vorbestellbar werden, auf der Website ist das Modul im Moment aber noch nicht zu finden. Ein Preis wurde auch noch nicht bekannt gegeben.