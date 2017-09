Workshop: Sync-Button versus Beatmatching

Die Geschichte geht manchmal komische Wege. Vor vier bis fünf Jahren wurde fleißig und leidenschaftlich über das eigentlich so leidige Thema „Sync-Button“ diskutiert. DJs, die gerade außerhalb der klassischen Veranstaltungs-DJs aktiv waren, wurden teils nicht nur belächelt, mehr noch, angefeindet. Controller und Laptops wurden in einigen Clubs strickt verboten und „alte Herren“ hoben das klassische Beatmatching auf den Thron der DJ-Fähigkeiten. Summa summarum: Es wurde fleißigst alles weggedisst, was ’nen Knopf drücken muss, damit Tracks tight sind.

Die Diskussion nahm leider (sicher auch häufig gefördert durch den Einfluss bewusstseisverändernder Mittel) in dem ein oder anderen Backstage oder im Schutz des Internets in Foren und Threads Ausmaße an, die teils nur noch als sinnlos zu bezeichnen waren. Es wirkte schon so, als würde man als DJ unweigerlich darauf angesprochen werden müssen. Smalltalk auf Knopfdruck. So wie viele Menschen Barkeeper fragen, ob betrunkene Leute nerven oder Schönheits-Chirurgen, ob es geil ist, „den ganzen Tag Brüste aufzupumpen“. Was habe ich es gehasst.

Nun, mit einigen Jahren Abstand kann man wohl sagen: Es war doch aber auch ein geiler Trash-Clash oder? Auf der einen Seite die ganzen jungen neuen Superstar-DJs, die in weltbewegenden B2B-Sets mit Traktor und der Macht des anspruchsvollen Controller von Native, dem Kontrol X1, die Szene revolutionierten und auf der anderen Seite, die alten, echten DJs, die das alte Handwerk noch beherrschten, für die Vinyl das einzig wahre Klangerlebnis ist und für ein Übergang, wenn nicht per Hand gedreht, kein Übergang und Auflegen damit keine Kunst mehr ist.

So ganz nüchtern betrachtet ist es aber doch eher ziemlich Schrott gewesen. Die Diskussionen waren wirklich nervig, das Aufspielen vieler Personen ebenso unnötig wie das zweifelhaft-professionelle Auftreten anderer Personen = Act ohne jegliches technisches Verständnis.

Jeder Depp konnte auflegen und schlechte DJs sind halt auch bei tightem Vinyl-Mixen immer noch schlechte DJs. Die DJ-Gotteskunst ist definitiv nicht das Beatmatching. Abgekanzelte Alt-DJs, die schon in der vergangenen Zeit keiner mehr hören wollte, will auch heute keiner mehr hören – scheißegal, ob sie gottesgleich Übergänge mit Platten schieben können, die heute so, wie sie selbst (auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole) einfach keiner mehr hören will und sowieso: Schlecht gepresste Vinyl-Releases, egal ob von heute oder von damals, waren damals und sind auch heute noch schlecht gepresste Vinyl-Releases und klingen heute auf guten Anlagen nicht mehr nur „nicht wirklich gut, weil Vinyl“, sondern einfach scheiße und nach wie vor schlechter als ein sauberer gemastertes WAV-File. Schön, wenn deine Platte knistert, weil du eigentlich den Staub nicht abgewischt hast oder die Asche deiner Kippe drauf gefallen ist. Das hat Atmosphäre? Klasse, trotzdem hat die Platte vielleicht keinen Sub-Bass, eigentlich ist es vielleicht auch nur ein Digital-Mastering, was auf eine Platte gepresst wurde, weil kein Geld für ein eigenes Mastering da war, oder sich niemand drum geschert hat und man nun den Gain bis Maximum aufreißen muss, damit der Pegel stimmt. Die Höhen beißen in den Ohren und untenrum ist nichts da oder es ist was da, aber zu viel, die Platte kann es nicht ab und alles matscht. Mit der Platte kannst du versuchen irgendeiner verklatschten Perle den Schweiß vom Kau-Kiefer zu wedeln, aber niemanden musikalisch beeindrucken.

So, alle Klischees bedient? Gern! Wollen wir die Diskussion wieder anfeuern? Auf keinen Fall! Gut, dass das Thema irgendwie durch ist.

Die technische Entwicklung hat dazu sicher einen Anteil beigetragen, zumindest im Club. In vielen Fällen hat sich das Medium hier verändert von Laptop und Controller hinzu CDJs und vermehrt auch wieder Plattenspielern.

Ich persönlich finde die Entwicklung hinsichtlich der Menschen, die nach dieser Zeit passierte, eigentlich aber noch interessanter, sogar förderlich. Viele Möchtegern-DJs von damals haben aufgehört, einige Neulinge aber sind dabei geblieben, haben sich, wie wir alle sicherlich, entwickelt, sind gewachsen und bringen heute die Szene mit voran. Liebe Alt-DJs des „Früher war alles besser“-Schlags: So was nennt man Nachwuchs!

Warum das Thema dennoch noch einmal aufgreifen? Einfach aus dem Grund, dass es doch einige Gründe gibt, warum DJs rein nach Gehör Tracks synchronisieren können sollten. Gründe, die nicht altbacken auf Vinyl-Künste verweisen, sondern einen wirklich praktischen Nutzen haben. Einige davon kommen hier …