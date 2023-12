XLN Audio Life, Beats Software und Recording-App

Beats aus Alltagsgeräuschen erstellen

Den Hersteller XLN Audio kennen wir von seinem Software Drummer Addictive Drums 2 sowie von Addictive Keys. Aber auch die Sample-Organisations-Software XO und die Effekt-Plug-ins RC-20 Retro Color und DS-10 Drum Shaper. Nun bringen die US-Amerikaner eine neue Software auf den Markt, die dabei helfen soll, Alltagsgeräusche in Beats zu verwandeln. Klingt zunächst nach Spielzeug, aber wenn man sich die Audiobeispiele zu XLN Audio Life anhört, kann daraus durchaus etwas Passendes entstehen.

XLN Audio Life

ANZEIGE

Die neue Software aus dem Hause XLN Audio besteht aus zwei Komponenten: Zum einen gibt es das Life-Plug-in, das eure aufgezeichneten Geräusche und Samples in Beats verwandelt. Damit man im Alltag auch ohne Probleme passende Aufnahmen erstellen kann, gehört zu Life auch eine Recording-App, die ihr auf eurem Smartphone installieren könnt. Die App, die unter iOS und Android funktioniert, stattet euer Handy mit einer Recording-App aus, so dass ihr im Alltag munter drauflos aufnehmen könnt. Die App ist zwar kein Muss, denn Life funktioniert auch mit anderen Aufnahme-Apps bzw. erlaubt den Import von Samples und Videos, aber wer auf App und Life-Plug-in setzt, kommt in den Komfort, dass die beiden sich nach einer Aufnahme beispielsweise automatisch synchronisieren.

Nach der ersten Aufnahme kann es direkt losgehen, denn nach einem einzelnen Klick auf „Randomize“ wird bereits der erste Beat erstellt. Sollte dieser nicht gefallen, führt ein weiterer Klick zur nächsten Beat-Erstellung. Nutzer können aber auch selbst Hand anlegen und den Beat nach den eigenen Vorstellungen kreieren und anpassen: Sample-Slices auswählen oder mit den vier „Lanes“, die diverse Parameter zur Sound-Gestaltung bieten, bearbeiten, dazu gibt es Effekte und Filter und sogar einen Step-Sequencer. Am Ende der Erstellungs- und Bearbeitungsphase könnt ihr den fertigen Track, wahlweise auch nur einzelne Bestandteile, in euer DAW-Arrangement ziehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Die XLN Audio Life Software ist ab sofort erhältlich. Das Plug-in lässt sich in den Formaten VST, AU und AAX auf macOS (ab 10.13) und Windows (7 bis 11) einsetzen. Für die Recording-App auf dem Smartphone benötigt ihr mindestens iOS 15.4 bzw. Android 7.0. Wer den Luxus der automatischen Synchronisierung zwischen Plug-in und Recording-App nutzen möchte, benötigt zum Datenaustausch eine aktive Internetverbindung. Um die Daten zu synchronisieren, wird laut XLN Audio ein Cloud-Speicher genutzt, der jedoch keine extra Kosten hervorruft. Auf der Website des Herstellers gibt es eine kostenlose Demoversion.

XLN Audio Life Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 109,00 € bei

XLN Audio Life kostet regulär 149,- Euro. Derzeit gilt ein Einführungspreis in Höhe von 109,- Euro.