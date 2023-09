12 Kanäle, Stem Play/Rec, USB-Audio

1010music Bluebox Eurorack ist die Modulversion des kleinen Desktop-Audiomixers. Es ist jedoch nicht nur ein kleiner Mischer, sondern hat auch Effekt an Board und kann zum Abspielen und Aufnehmen von Mehrkanalaudio eingesetzt werden. Gegenüber der Desktop-Variante von Bluebox, deren Testbericht ihr unter diesem Link nachlesen könnt, hat das 30 TE breite Modul sogar ein paar zusätzliche Features bekommen.

1010music Bluebox Eurorack, Mixer & Recorder

Bluebox Eurorack wird hauptsächlich über einen Touchscreen bedient, dazu kommen vier Encoder sowie Menü- und Transporttasten. Der Mixer hat 12 Kanäle, die über 12 Eingänge in Mono oder als Stereopaare in jeglicher Kombination genutzt werden können. Das Eurorack-Modul verfügt über zwei USC-C Ports. Über den USB EXT Port können zwei Kanäle (Stereosumme) direkt in einen Computer gestreamt werden. Als analoge Ausgänge sind vier Buchsen vorhanden, die als vier Mal Mono oder als zwei Stereopaare genutzt werden können. Dazu kommt ein Kopfhörerausgang für Monitoring.

Funktionen des Moduls können über sechs CV-Eingänge und MIDI-I/O (TRS und USB) gesteuert werden und es gibt einen Clock-Ausgang. Als Speichermedium für Audio und Firmware-Updates können über einen Slot im Frontpanel microSD-Karten eingesetzt werden.

Jeder Kanal verfügt über einen 4-Band EQ mit Cut/Shelf/Parametric-Setting pro Band. Über zwei Sends können die internen Effekte Reverb und Delay angesteuert werden. Darüber hinaus ist ein globaler Kompressor integriert. Projekte werden mit allen Track-Parametern, Ausgangzuweisungen, EQ- und Effekt-Einstellungen gespeichert.

Audio wird im WAV-Format mit 48 kHz / 24 Bit auf der microSD-Karte aufgezeichnet. Dabei können die Kanäle als Stem-Files gespeichert und anschließend im Rechner als Mehrkanalaudio weiterverwendet werden. Ebenso lassen sich vorhandene Stem-Files in das Modul laden, um dort als mehrkanalige Backingtracks genutzt zu werden.

1010music Bluebox Eurorack soll ab Anfang Oktober erhältlich sein, der Herstellerpreis beträgt 699,- US-Dollar.