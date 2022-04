Superbooth 22: Feedback Modules MIX CR & MIX KM, Eurorack-Mixer

Kult-Mixer im Modularsystem

Mit Feedback Modules MIX CR und MIX KM kündigt der rumänische Hersteller zwei weitere 6-Kanal-Mixer im Eurorack-Format an. Äußerlich und in der Ausstattung identisch, haben die Mixer jedoch zwei unterschiedliche Vorbilder.

ANZEIGE

Performance-Mixer sind in den letzten Jahren in der Modularszene immer beliebter und gefragter geworden. Vorbereitete Patches, Sequenzen und Beats werden hier schnell zusammengeführt und über Mute, Volume, Pan und FX-Sends spontan gemischt. Klangeingriffe finden hier nur zur leichten Anpassung statt.

Die je 35 TE breiten Module MIX CR und MIX KM haben jeweils sechs Mono-Eingangskanäle. Es lassen sich Gain, Hi und Low (EQ), zwei Mal Aux, Panorama und Volume einstellen sowie der Kanal mit Mute stummschalten. Die Aux-Wege haben je einen Mono-Send und einen Stereo-Return, die über eigene Level-Regler verfügen. Summen- und Phones-Ausgänge lassen sich separat regeln.

ANZEIGE

Das man sich hier schaltungstechnisch an bestimmten Vorbildern orientiert, liegt an deren Beliebtheit in der EDM-Szene, besonders in den früheren Tagen. Dort waren Kompaktmixer wie die Mackie CR-Serie oder der Boss KM-60 für viele Künstler nicht nur ein günstiger Einstieg, sondern auch klanggestaltendes Mittel, etwa die Gain-Übersteuerung als Overdrive-Ersatz. Feedback Modules hat bereits mit dem MIX BX einen Mixer nach Vorbild des Boss BX-8 im Programm.

Die Produktion geht einen etwas unüblichen Weg. Die erste Auflage von je 20 Stück kann erst nach dem Vorabverkauf (Presale) begonnen werden und ca. vier Monate später soll dann die Auslieferung erfolgen. Der Presale-Preis ist mit 249,90 Euro dafür auch günstiger. Wenn die Produktion danach regulär anläuft, wird der Preis voraussichtlich 297,50 betragen (jeweils inkl. VAT).

Feedback Moduls MIX CR und MIX KM werden auf der Superbooth 22 am Stand Z151 zu sehen sein.