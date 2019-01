120 Gitarren von David Gilmour unterm Hammer

Christies versteigert Gitarren des Meisters

David Gilmour stellt 120 Gitarren dem britischen Auktionshaus Christies zur Versteigerung zur Verfügung, darunter wohl auch die berühmteste, seine schwarze Stratocaster. „The Black Strat“ war seit 1970 die erste Wahl für Gilmours Live- und Recording-Gitarre. Er setzte sie sowohl live als auch im Studio ein – darunter auch auf Pink Floyds Pompeji Album, darüber hinaus spielte er sie bei Aufnahmen, wie „Comfortably Numb“, „Money“ und vielen Floyd-Songs mehr. Das Auktionshaus Christies schätzt, dass die Gitarre zwischen 100.000 und 150.000 Dollar Erlös bringen wird, was uns jedoch sehr wenig erscheint.

Zur Versteigerung in der David Gilmour Guitar Collection bei Christies in diesem Sommer steht auch die zwölfsaitige Gitarre, auf der er Wish You Were Here geschrieben hat, seine weiße Stratocaster von 1954 – Seriennummer # 0001 – vorgestellt auf Another Brick in the Wall und die Novation-Gitarre, die Gilmour für Liveauftritte bei Comfortably Numb verwendete.

Gilmour sprach mit dem Rolling Stone Magazin über den Verkauf. „Diese Gitarren waren sehr gut zu mir“, sagte er. „Sie sind meine Freunde. Sie haben mir viel Musik gegeben. Ich denke nur, es ist jetzt an der Zeit, dass sie gehen und jemand anderem dienen. Ich hatte meine Zeit mit ihnen. Und natürlich wird das Geld, das sie bei den Auktionen einbringen werden, enorm viel Gutes in der Welt tun, und das ist die Absicht dahinter.“

Von der Black Strat sagt er: „Es geht um so viel Zeug, aber Fender hat Replikate von dieser Gitarre gemacht und ich habe zwei oder drei von denen, die absolut perfekt sind. Eine davon könnte meine zukünftige Gitarre sein, vielleicht werde ich sogar die Farbe ändern. “

Der Verkaufserlös der gemeinnützigen Stiftung von Gilmour zugeführt. „Das Geld wird für die Bedürfnisse von Hungerhilfe, Obdachlosigkeit und Vertreibung von Menschen auf der ganzen Welt verwendet.“