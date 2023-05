Ableton Push 3, Standalone Controller für die DAW Live

Reiner Controller - oder Standalone

Etwas überraschend hat Ableton heute die dritte Generation seines Controllers Push vorgestellt. Offensichtlich wollte man dem Trubel rund um die Superbooth entgehen und hat sich stattdessen für eine etwas spätere Vorstellung entschieden.

Ableton Push 3 Controller

Die dritte Version des Push Controllers kann sowohl Standalone als auch zusammen mit einem Computer zum Einsatz kommen, das wird die Ableton User sicherlich freuen. Dazu sollen austauschbare sowie nachrüstbare Komponenten Grundlage für einen langlebigen und flexiblen Einsatz in verschiedenen Setups sein.

ANZEIGE

Herzstück des Push Controllers sind 64 MPE-fähige Pads, die multidirektional auf Druck und Position der Finger reagieren und ein ausdrucksstarkes Spiel ermöglichen sollen. Durch Fingerbewegungen auf zwei Achsen kann man innerhalb der Pads mit Bending- und Sliding-Techniken sowie unterschiedlichen Artikulationen spielen. Außerdem können durch Berührung Filter gesteuert und Noten innerhalb von Akkorden verändert werden.

Externe Instrumente, Synthesizer und Effekte können direkt an Pushs integriertes Audiointerface angeschlossen und in Live oder Push aufgenommen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Gate- und CV-Signale aus einem kombinierten Eurorack/Push-Setup in modulare Geräte zu schicken und Push mit Class-Compliant-MIDI-Geräten zu verbinden.

Wer mit einem Setup ganz ohne Computer arbeiten will, kann Push ab sofort als Standalone-Instrument konfigurieren. Akku und Speicherplatz machen es möglich, mit Instrumenten, Effekten, Packs und Libraries aus Ableton Live zu arbeiten, ohne Push mit Live zu verbinden. Über WLAN lassen sich Sets von Push nach Live schicken und umgekehrt.

Push 3: Reiner Controller oder Standalone?

Push ist in zwei Konfigurationen erhältlich, je nach Bedürfnis und Budget: Ausgestattet mit Prozessor funktioniert Push als Standalone-Instrument, ohne Prozessor muss Push an einen Computer angeschlossen werden. Die Standalone-Version enthält ein speziell für Push angepasstes Intel-NUC-Compute-Element. Die kreditkartengroße Komponente enthält einen Prozessor, RAM und WLAN. Der Prozessor kann mit dem Upgrade-Kit auch noch nachträglich eingebaut werden. Prozessor, Festplatte und Akku können im Laufe der Zeit ausgetauscht werden, damit Push immer auf der Höhe der technischen Möglichkeiten bleibt. Das klingt nach einem sinnvollen Konzept.

Hier das offizielle Video zum neuen Controller. Auf dem YouTube-Kanal von Ableton findet ihr noch weitere.

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ableton Push 3 ist ab sofort im Handel erhältlich. Der Preis für die Standalone-Version beläuft sich auf 1.899,- Euro, die Controller-Variante gibt es für 949,- Euro. Möchte man später von der Controller- auf die Standalone-Version upgraden, so wird dies mit 1.049,- Euro zu Buche schlagen. Upgrade-Kits werden voraussichtlich ab Ende 2023 erhältlich sein.