AKAI APC Mini MK2, APC Key 25 MK2, Ableton Controllerkeyboards

Ableton Controller Update

So langsam hat AKAI fast alle seine Mini-Controller auf den neusten Stand gebracht, denn neben dem bereits von uns getesteten LPK25 Keyboard sowie dem Pad-Controller LPD8 MK2 bringt der zum InMusic Konzern gehörende Hersteller nun auch neue Version der kleinen APC-Controller auf den Markt. Diese sind speziell auf die DAW Ableton Live abgestimmt.

AKAI APC Key 25 MK2

Das APC Key 25 MK2 präsentiert sich als kompakte und vielseitige Lösung um im Tonstudio, live oder im mobilen Umfeld sowohl Software Instrumente zu spielen, Clips und Sessions zu triggern oder DAW-Parameter fernzusteuern. Ausgestattet ist das APC Key 25 MK2 mit 25 Mini-Tasten, ähnlich zum MiniLab 3, das wir kürzlich im Test hatten. Bei der zweiten Version des APC Key kommt laut AKAI die gleiche Tastatur wie beim MPK mini MK3 zum Einsatz.

Hinzu gesellen sich eine 5 x 8 Pad-Matrix mit beleuchteten RGB-Pads, acht Drehregler sowie diverse Buttons, die zur Programmierung des Keyboards sowie zur Steuerung der DAW dienen. Darunter u.a. eine Transportkontrolle sowie Buttons für die Clip-Navigation, Solo, Mute etc. Auch Oktavierungs- und Sustain-Button sind vorhanden, denn ein Pedal für Sustain lässt sich am APC Key 25 MK2 nicht anschließen. Lediglich ein USB-B-Port befindet sich auf der Rückseite des Controllerkeyboards.

AKAI APC Mini MK2

Im Gegensatz zum APC Keyboard kommt der APC Mini MK2 Controller gänzlich ohne Tastatur aus. Dafür bietet er eine kompakte, aber hinsichtlich des Praxiseinsatzes sehr weitreichend nutzbare 8 x 8 Pad-Matrix (ebenfalls hintergrundbeleuchtete mit RGB-Farben) sowie Taster für Clip-Navigation, Solo, Mute, Record Arm, Clip Stop etc. Acht Fader dienen zur Steuerung der Lautstärke, Pan, Send und Ableton Devices, zusätzlich bietet der Controller einen Master Fader. Nutzbar ist der APC Mini MK2 in den beiden Arbeitsmodi „Drum“ und „Note“, je nachdem für was und wie man ihn einsetzen möchte.

Auch hier setzt AKAI auf eine klassische USB-B-Buchse, die zur Host-Verbindung und für die Stromversorgung genutzt wird.

Zum Lieferumfang beider Controller gehört die Ableton Live Lite DAW.

Beide neuen AKAI APC Controller sind ab sofort im Handel erhältlich. Bei beiden liegt der Preis bei 99,- Euro.