Akai MPC One+, Groove-Sampler

Mit der Akai MPC One+ (bzw. Plus) kommt eine upgedatete Version des Groove-Samplers. Allerdings stammt diese Information nicht von Akai selbst, sondern wurde wieder einmal durch gleich mehrere Leaks u. a. bei einem amerikanischen Online-Händler bekannt.

Bereits im Februar gab es durchgesickerte Informationen, dass Akai drei neue MPC-Modelle dieses Jahr herausbringen will. Mit der MPC X Special Edition wurde das erste Gerät inzwischen öffentlich gemacht. Nummer 2 wird dann wohl in Kürze auch auf der Akai-Website auftauchen.

Als Erstes fällt bei der MPC One+ die knallig rote Farbe auf. Doch sonst ist äußerlich alles beim Alten geblieben: 16 dynamische Pads, hochauflösendes 7″ Multitouch-Display und die Anordnung der weiteren Bedienelemente. Ebenso ist die Ausstattung mit Anschlüssen und dem SD-Card-Slot gleich geblieben.

Die Größe des RAMs beträgt wie beim Vorgänger 2 GB. Außerdem ist ein interner Speicher von 16 GB vorhanden, wobei ab Werk 2 GB an Sounds mitgeliefert werden. Der Prozessor soll der Gleiche wie bei der MPC X sein.

Neu ist die Unterstützung von Wi-Fi, Bluetooth sowie Ableton Link. Somit lassen sich Software, Firmware, neue Plug-ins und Sounds leichter übertragen. Natürlich kann das Gerät auch als Controller für die Software MPC2 eingesetzt werden.

Wann die Akai MPC One+ bei uns erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt. Die bisherige Version der MPC One ist jedenfalls bei den hiesigen Händlern nicht mehr geleistet. In Amerika ist das Gerät als „in stock“ angegeben, der US-Preis beträgt 699,- US-Dollar.

Akai MPC One+ Features

Standalone music production center with 16GB onboard storage

Expanded connectivity options include Wi-Fi, Bluetooth, and Ableton Link 3

Fully compatible with projects, programs, and sequences from previous MPC versions and legacy hardware

Sample-Import via SD card or USB

7-inch touchscreen allows you to edit and chop samples via gestures

16 RGB-backlit, velocity- and pressure-sensitive pads for programming beats and playing melodies

Includes acclaimed instruments, including Electric, Tubesynth, and Bassline, and AIR FX mastering processors

Option to plug USB class-compliant interfaces directly in for DAW-less recording of vocals and instruments

MPC Drum and Keygroup Engine Enhancements such as Akai Pro Sample Tail, Dedicated Pitch Envelope, and Keygroup Portamento

New drum pad effects, including Ringmod, Bitcrush, and Decimator

USB controller input allows you to play sounds with your favorite controller keyboard

8 CV/Gate outputs for controlling modular synthesizers

MIDI I/O for integrating synthesizers, drum machines, and other hardware

Stereo line-level inputs and outputs on 1/4-inch TRS connections

Single USB-A port for thumb drives or control surfaces