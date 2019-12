Amazon AWS DeepComposer Keyboard mit künstlicher, generativer Intelligenz

Für jemanden, der lieber Musik machen lässt als selber Musik machen zu wollen/müssen, mag das vielleicht reizvoll sein, aber für meinen Geschmack würde sich das, was in der Produkt-Show gezeigt wird, eher als Inspirationskiller erweisen. Wenn man die so entstandenen Midi-Files bearbeitet und verbiegt, kann man damit bestenfalls so kreativ arbeiten wie mit x Sound-Bibliotheken. Eigentlich dürfte klar sein, dass auf diese Weise nichts wirklich neues entstehen kann – am Ende kommt – wie in hunderten Castingshows auch – immer der selbe wiedergekäute Sound raus. (meine gänzlich subjektive Meinung) …. wo bleibt da das Feeling?

Ich wünsche Euch weitaus schönere, „sinnlichere“ Soundlandschaften für die Feiertage.