AMSynths SH5 Module, Roland SH-5 im Eurorack

Roland SH-5 in Einzelteilen

AMSynths hatte vor einiger Zeit eine Reihe von Eurorack-Modulen im Programm, die auf den Schaltungen des monophonen Synthesizer Roland SH-5 basierten. Da der Entwickler Rob Keele zwischendurch mit anderen Projekten beschäftigt war (u. a. für den Behringer MS-5, der ebenfalls den SH-5 zum Vorbild hat), wurden die Module der SH5-Serie eine Weile nicht hergestellt. Der MS-5 wird allerdings auf absehbare Zeit nicht realisiert werden, so hat sich Rob Keele dazu entschlossen, die SH5-Module wieder aufzulegen.

Der Roland SH-5 gilt als „König“ der SH-Familie. Seine zwei VCOs, das duale Filter und das Routingsystem machen deutlich mehr her als der Rest der Verwandtschaft. Eine Vintage-Story zum SH-5 findet ihr unter diesem Link.

AMSynths hat den SH-5 in fünf separate Module unterteilt, die jetzt nacheinander wieder produziert werden. Als erstes wird es das Modul AM8007 SH5 Envelopes geben, das eine AR- und eine ADSR-Hüllkurve besitzt, die über den Gate-Eingang oder den A-100 System getriggert werden. Beide Hüllkurven verfügen über positive und negative Ausgänge.

Danach folgt der AM8008 SH5 VCO mit einer stimmstabilisierten Schaltung, gematchten Transistoren, FM, PWM, Hard- und Softsync. Wenn ein SH-5 modular nachgebaut werden soll, benötigt man zwei dieser Module, auch um die Features des Moduls im vollen Umfang nutzen zu können.

Als Filter wird das AM8005 SH5 VCF in einer überarbeiteten Version kommen, das neben dem schaltbaren Tief-, Band- und Hochpass auch die BPF-Sektion des Originals besitzen wird.

Außerdem sind, in einer ebenfalls überarbeiteten Version, das Modul AM8009 SH5 Modulation mit zwei LFOs, einer Sample & Hold-Einheit sowie Noise Generator und der AM8002 SH5 Mixer, der auch einen Ring Modulator beinhaltet, in Vorbereitung.

Alle Module wurde so nah wie möglich an den originalen Schaltungen gehalten, unter anderem durch Verwendung von JFETs und UJT-Transistoren, CA3130 OP Amps und entsprechender ICs.

Zum Release soll es auch ein SH5 Patch-Book geben, das mehr als 200 Patches beinhaltet, die den Patches von 1979 entsprechen.

Info für Roland-Fans: AMSynths kündigt bereits zwei Filtermodule an, die dem VCF des Jupiter-8 (AM8109) und dem Jupiter-6 (AM8060) nachempfunden sind.

Die AMSynths SH5 Module können zum Teil bereits vorbestellt werden, einen konkreten Release-Termin gibt es aber noch nicht. AM8007 SH5 Envelopes kostet 125,- GBP, AM8008 SH5 VCO kostet 160,- GBP und AM8009 SH5 Modulation kostet 150,- GBP kann aber derzeit für 125,- GBP vorbestellt werden.