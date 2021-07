Behringer MS-5 Synthesizer, Prototyp eines Roland SH-5 Klons vorgestellt

Rolands Kultsynthesizer SH-5 von Behringer?

Und täglich grüßt das Kloneltier. Mit dem Behringer MS-5 wird ein weiteres Klon-Projekt vorgestellt, diesmal soll es der Roland SH-5 sein, der vielleicht begehrteste Synthesizer der Roland SH-Reihe.

„What would you think if we made an MS-5 synth?“ Das ist die einzige Zeile, die Behringer zu den beiden Fotos des Prototypen gepostet hat. Nun ist diese Phrase einerseits nicht sehr informativ und andererseits auch recht überflüssig. Denn wer wird hier „Macht das bloß nicht!“ rufen?

Auf dem Foto sieht der Prototyp mit den hübsch drapierten Beschriftungstapes dem Vorbild zwar recht ähnlich, doch sind die Bedienelemente teils anders angeordnet. Die Sektion mit den beiden LFOs und der S&H-Einheit samt dem eigenwilligen Routing-System, das so markant für den Roland SH-5 ist, wurde recht direkt übernommen und auch die beiden VCOs, der Ringmodulator und der Mixer mit der Zuweisungsmatrix sind vergleichbar aufgebaut.

Hingegen wurden das VCF, das Band Pass Filter, das sehr zum Eigencharakter des SH-5 beiträgt, und auch der VCA wurde wohl aus Platzgründen anders positioniert. Denn der Prototyp des Behringer MS-5 hat mit drei Oktaven eine etwas kürzere Tastatur als das Original. Er wird auch nur als normales Keyboard ausgeführt sein und nicht das klobige Case-Gehäuse des Roland SH-5 besitzen.

Ähnlich wie beim Klon des Kobol, der im Januar angeteasert wurde, sieht auch die Ankündigung des Behringer MS-5 Synthesizers nach einem Versuchsballon aus, der eher die Begehrlichkeiten auslotet, welches Projekt man zeitnäher umsetzen will. Das von den Reaktionen die tatsächliche Realisation abhängig gemacht wird, scheint schwer vorstellbar.

