Artiphon stellt den kombinierten Synthesizer und MIDI-Controller Chorda vor. Vieles von dem „Keyboard“ erinnert an das Handheld-Gerät Orba 2, doch Chorda hat die Form von Artiphon Instrument 1 und lässt sich deshalb ganz anders als Orba spielen.

Artiphon Chorda, Synthesizer & MIDI-Controller

Chorda ist ein Keyboard-ähnliches Instrument mit 12 „capacitive-sensing“ Pads, die Berührungen in mehreren Richtungen verarbeiten und sehr druckempfindlich (Velocity) reagieren können. Die Abstände der Pads entspricht einem normalen Keyboard, allerdings gibt es hier keine Halbtontasten.

Ein spezielles Bridge-Pad ist mit sechs Trigger-Sensoren ausgestattet, womit sich unterschiedliche Spieltechniken wie Strumming und Tapping umsetzen lassen. Denn Chorda kann auch wie ein Saiteninstrument, egal ob als Gitarre, Bass, Violine, Cello etc. gehalten und in ähnlicher weise gespielt werden. Zur zusätzlichen Steuerung von Parametern sind ein Accelerometer und ein Gyroskop integriert, die Bewegungen mit dem Instrument als zuweisbare Steuerbefehle ausgeben.

Chorda besitzt eine interne Engine für Synthesizersounds und Sample-Playback. Die Klänge lassen sich in vier Parts spielen: Drum, Bass, Chord und Lead, die mit einem Looper zu kleinen Arrangements zusammengesetzt werden können.

Über eine App lassen sich neue Sounds (derzeit über 100 Presets) und Songs importieren sowie die Settings einstellen. Ebenso ist über die App die Aufnahme von eigenen Samples möglich, die dann übertragen und gespielt werden können.

Das Instrument kann MIDI über Bluetooth (BLE) oder USB-C senden. Dabei wird auch MIDI Polyphonic Expression (MPE) unterstützt. Es gibt einen Audioausgang (3,5 mm) für Kopfhörer und Line sowie einen integrierten Lautsprecher. Die interne Batterie ermöglicht einen Laufzeit von ungefähr vier Stunden. Chorda wird es in den drei Farben Weiß, Blau und Schwarz geben.

Für Artiphon Chorda hat die Kickstarter-Kampagne gerade erst begonnen, doch das Finanzierungsziel wurde bereits um mehr das 5-fache übertroffen. Als Early Bird-Angebot gilt ein Preis von 199,- US-Dollar, der reguläre Preis wird später 249,- US-Dollar betragen.