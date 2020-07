Aurex Diva CTRL: MIDI-Template für u-he DIVA Synthesizer

Synthesizer Controller leicht gemacht

Die Tatsache, dass sich Software-Synthesizer immer weiter verbreiten, ermuntert diverse Hersteller, dafür passend abgestimmte Hardware-Controller zu entwickeln. Vor einiger Zeit hatten wir bereits den Soundforce SFC-1 im Test, einen zum Repro 1 von u-he passender Controller.

Auf Kickstarter wird nun aktuell ein Controller für einen weiteren u-he Synthesizer finanziert. Der Name Diva CTRL sagt im Prinzip schon alles, doch was man zunächst nicht vermuten mag: Diva CTRL basiert auf Novations Launch Control XL.

Der Entwickler Aurex hat sich der Sache angenommen und über die Programmieroberfläche BOME ein MIDI-Template für u-hes Synthesizer Diva programmiert. Jeder wichtige Parameter ist mit einem Regler oder Button verbunden und die Verbindung zwischen Controller und Synthesizer arbeitet in beide Richtungen, d. h. der Controller gibt Feedback über seine LEDs, sofern per Computermaus etwas an Diva verändert wird.

Damit man auch gleich ins Diva Feeling kommt, bietet der Hersteller ein Overlay für die LaunchControl XL an. Das erhöht natürlich Übersichtlichkeit und fördert das intuitive Bedienen.

Der Preis für die Software und das Overlay sind überschaubar, allerdings benötigt man natürlich Novations LaunchControl XL. Diese kostet derzeit 155 ,- Euro. Die Software selbst erhaltet ihr über Kickstarter für einen Beitrag von 25,- Euro, samt Overlay sind es 30,- Euro. Wie ich finde, ein fairer Preis – vorausgesetzt, Launch Control XL ist bereits vorhanden. Ansonsten liegt man bei rund 200,- Euro.

Ausgeliefert werden sollen die Software und das Overlay ab Oktober. Sollte die Sache Anklang finden, hat der Entwickler Aurex bereits weitere MIDI-Templates für Software-Synthesizer in Aussicht gestellt.