Bitwig DAW-Update 3.1 mit neuen Devices, Modulatoren und Hardware Unterstützung

Viele kleine Verbesserungen und Erweiterungen

Nach dem großen Update auf Version 3 bringt Bitwig nun das nächste Update auf den Weg, Version 3.1 steht in den Startlöchern. Unseren ausführlichen Test zur dritten Version der DAW findet ihr hier, im folgenden die neuen Features der aktuellen 3.1 Version in der Übersicht. Zeitnah werden wir diese ebenfalls in einem Test unter die Lupe nehmen.

Neben den üblichen Verbesserungen hinsichtlich des Workflows hat Bitwig in Version 3.1 wieder einige neue Funktionen eingebaut.

So wurden beispielsweise die Pitch Funktionen mit dem neuen FX Device Micro-Pitch erweitert. Dieses ist ein Effekt-Device über den Noten auf die unterschiedlichsten Arten verstimmt werden können. 30 Presets für passende „Verstimmungen“ sind an Bord, diese orientieren sich entweder an historischen Stimmungen wie Kirnberger oder Werckmeister, stammen aus China oder Java, reichen aber auch hin bis zu experimentellen Klangstimmungen.

Dazu findet mit Pitch-12 ein neuer Modulator Einzug in Bitwig, Transpose stellt ein neues Grid-Modul dar und in der Fußleiste von Bitwig lässt sich nun beim Editieren eines Parameters stets der äquivalente Notenwert darstellen.

Weitere Neuheiten in Bitwig 3.1

Quick Draw: Ab sofort lassen sich durch Drücken der Alt-Taste Noten in den Noten Editor zeichnen.

Beim Schneiden von Clips, Noten und Events erscheinen durch Drücken der Alt-Taste nun Markierungen, die das Schneiden erleichtern

Slice In Place: Clips, Events und Noten können nun entweder direkt auf Onsets, also Startpunkten von Noten/Audio oder Beat Markierungen gesliced werden.

Interaktive Hilfe: Hilfestellungen und Tipps erscheinen nun auf allen Devices von Bitwig Studio. Unklarheiten für was welcher Parameter oder Funktion dient, können so, ohne dass man die Bedienungsanleitung öffnen muss, ausgeräumt werden.

Cue Volume and Mix Control: Das Studio I/O Panel bietet nun einen eigenen und programmierbaren Lautstärkeregler für Cue Output Level

Wavetable WAV file Importing: Ab Version 3.1. ist es möglich Wavetables von anderen Synthesizern in den DAW-eigenen Sampler zu importieren, alles per Drag & Drop.

Note Chase: Eine neue Wiedergabe-Option. Startet man die DAW in Mitten einer Note kann diese nun, je nach Einstellung, erklingen oder nicht.

New Grid modules: Neben Transpose (siehe oben) gibt es nun vier weitere Module in der Envelope Kategorie: Pluck, Slope Up, Slope Down, Follower

Neben Transpose (siehe oben) gibt es nun vier weitere Module in der Envelope Kategorie: Pluck, Slope Up, Slope Down, Follower More Controller support: Novation Launchpad Pro, Arturia Keylab MK2 49/61, Keylab Essential 49/61, Presonus Atom, PreSonus FaderPort 8/16 und Nektar SE25, SE49, GX and LX+ werden nun direkt in Bitwig 3.1 unterstützt.

Alle User von Bitwig Studio 3.1. mit aktivem Upgrade-Plan können sich die Beta-Version bereits kostenlos herunterladen und nutzen. Offiziell wird Bitwig Studio 3.1 in wenigen Wochen erhältlich sein.