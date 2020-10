News: Boss GT-1000 Core, RC-5, RC-500 Loopstation

Boss' neue Looper und Multieffektpedale

They are back – die Boss Looper. Als leidlicher Nutzer des Ditto x4 Loopers (und leidenschaftlicher Verfechter von Mini-Loopern wie dem Tensor oder das Count to Five) bin ich – das gebe ich offen zu – nie auf den Boss-Looper-Zug gekommen. Aber mein Ditto hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel – insofern kommt die aktuelle Ankündigung von Boss hier wie gelegen. Doch das ist nicht alles: Der GT-1000Core macht so neugierig wie zuletzt der angekündigte SY-1. Also – was hat es mit den Boss-Neunankömmlingen auf sich, die vor kurzem feierlich vorgestellt wurden? Schauen wir uns die der Reihe nach an:

Boss RC-500 Loop Station

Die Boss RC-Reihe gehört zu den bekanntesten Looper-Pedalen – und das RC-500 scheint die ultimative Kulmination der Loop-Kunst aus dem Hause Boss zu sein:

• Zwei Track-Looper mit Onboard Mixing

• 32-bit AD/DA und 32-bit Prozessor

• Stereo Looper mit insgesamt 13 Stunden Aufnahmezeit

• Gutes LCD-Display

• Mono/Stereo Inputs mit XLR Anschluss

• Reverse Funktion und FX-Loop sowie Repeat, Scatter, Shift, and Vinyl Flick-Funktion

• 16 verschiedene Drum-Sequenzen und 57 Preset Rhythmen

• Anschlüsse für Fußschalter, Expression Pedale oder MIDI

Boss RC-5 Loop Station

Das andere Ende des Spektrums – die kleinste und kompakte Variante der Boss-Looper-Kunst. was kann das RC-5?

• 32-bit AD/DA und 32-bit Prozessor

• Stereo Looper mit insgesamt maximal 13 Stunden Aufnahmezeit

• LCD Multi-Farben Display

• Reverse Funktion

• Sieben Drumkits, 57 Presets

• Fußschalter, Expression-Pedalund MID Anschluss

• Full MIDI I/O TRS Anschlüsse

• Speicherplatz für 99 Phrasen

Boss GT-1000 CORE Gitarre Multieffektpedal

Boss will die Krone zurück – so viele Multieffektpedale haben in den letzten Jahren für Furore gesorgt, dass die Firma sich mit einem Paukenschlag zurückmeldet – das GT-1000Core Multieffektpedal.

• 140 Amps, Effekte und Looper-Funktionen

• AIRD Amps und IR-Loading Funktion, die sich für den direkten Anschluss an FRFR Boxen eignet.

• Dual Amp Optionen, Cab-Simulationen und Mic-Optionen

• Drei Fußschalter, die frei zugewiesen werden können

• MIDI und CTL Outputs, sowie Stereo FX Loop

• Stereo I/O

• Kompatibel für die Vier-Kabel-Methode

• 32bit/96kHz Audio

• Geeignet für Reamping

• Unterstützt fremde IRs

• Geeignet für Synthesizer im full Stereo I/O Modus und MIDI-Synchronisation

Da läuft einem schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen – Boss enttäuschen als eine der wenigen Firmen tatsächlich eigentlich nie. Das RC-500 sieht grandios aus und das GT-1000 – nun ja, dürfte zumindest für ordentlich Aufwind sorgen. Freuen wir uns drauf!