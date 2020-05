Conjured Circuits JP Multimode VCF für MU-Systeme

Filter nach dem Jupiter 6

Conjured Circuits JP6 Multimode VCF ist ein Filtermodul für MU-Modularsysteme, dass das Filter des Roland Jupiter 6 zum Vorbild hat.

Die 5 HE hohen MU-Modularsysteme standen lange (und stehen noch) im Schatten der explosionsartig gewachsenen Eurorack-Szene, was nicht zuletzt an ihrem Platzbedarf und dem höheren Preissegment geschuldet ist. Doch in den vergangenen Jahren ist im MU-Sektor so einiges passiert, man denke nur an Firmen wie COTK, Moon Modular, Mos-Lab, Synth-Werk, Dotcom, MFOS und andere sowie natürlich auch Moog selbst, die eine rege Aktivität zeigen.

Conjured Circuits hat das Jove-Filter von System 80, das auf der Schaltung des Jupiter 6 basiert, lizensiert und als JP6 Multimode VCF im Moog-Format umgesetzt. Da der originale Quad OTA-Chip, den Roland seinerzeit verwendete, nicht mehr verfügbar ist, wird hier der vergleichbare Chip LM13700 verwendet.

Das Modul hat vier Filtermodi: 24 dB Low Pass, 12 dB Low Pass, Band Pass und High Pass, zwischen denen umgeschaltet wird. Der 12 dB Tiefpass ist am Roland-Synthesizer eigentlich nicht anwählbar, sondern kann nur mit einer Modifikation genutzt werden.

Es können zwei regelbare Audiosignale in das Modul eingespeist werden. Für die Cutoff sind zwei CV-Eingänge, für die Resonanz ist ein CV-Eingang vorhanden, die alle über Abschwächer verfügen.

Die Website von Conjured Circuits befindet sich noch im Aufbau, Näheres erfährt man über die Facebook-Präsenz. Das JP6 Multimode VCF kann ab jetzt über Noisebug zum Preis von 299,- Dollar bezogen werden.