Critter & Guitari haben ihren handlichen Recorder Kaleidooop wiederbelebt und dabei auch gleich ein paar neue Features spendiert. Das Gerät ist dabei nach wie vor sehr einfach gehalten, damit die Kreativität nicht beeinträchtigt wird.

Critter & Guitari Kaleidoloop, portabler Sample-Recorder

Kaleidoloop ist nicht mit „normalen“ Audiorecordern zu vergleichen. Mit seinen kompakten Maßen von 15,4 x 12 x 5,4 cm (kleiner als der Vorgänger), integriertem 3 W Lautsprecher, der übrigens sehr laut sein soll, und optionalem Batteriebetrieb lässt sich das Gerät leicht transportieren und überall einsetzen.

Der Recorder arbeitet nur in Mono. Er besitzt einen Audioeingang, an dem auch das mitgelieferte Elektret-Kondensatormikrophon angeschlossen wird, sowie einen Audioausgang. Die Aufnahmen erfolgen mit 16 Bit / 48 kHz im WAV-Format. Als Speichermedium dient eine 8 GB große SD-Card, von der rund 7 GB für die Aufnahmen genutzt werden, was für insgesamt ca. 20 Stunden reicht.

Das sieben Jahre alte Demo-Video gehört zu der vorherigen Version des Kaleidoloops.

Die aufgenommenen Sounds bzw. Samples lassen sich direkt abspielen und mit sechs Modi dabei bearbeiten. Drei davon sind für die Manipulation der Abspielgeschwindigkeit und drei erzeugen bestimmte Effekte. Die Modi sind in Pure Data codiert, so dass User hier eigene Algorithmen programmieren, in das Gerät laden und auch in der Community untereinander austauschen können.

Die Aufnahmen lassen sich im Loop abspielen, während man neue Klänge aufnimmt. So können Layer aus mehreren Sounds erzeugt werden.

Die Bedienung ist sehr einfach gehalten. Es gibt nur vier Tasten (Mode, Rec/Play, Previous & Next Track) und zwei Regler für die Mode-Paramter sowie ein Volume-Poti.

Die Aufnahmen lassen sich über die USB-C Buchse (dient auch zur Stromversorgung) an einen Rechner übertragen oder vorhandene Samples von dort in das Kaleidosloop laden.

Critter & Guitari Kaleidoloop ist ab sofort verfügbar und kostet beim Hersteller umgerechnet ca. 349,- Euro.