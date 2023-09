909 mit massig FX & Grid-Editor

Pünktlich zum 909 Day veröffentlicht die D16 Group mit Drumazon 2 eine neue Version des, von der Drum-Maschine Roland TR-909 inspirierten Plug-ins.

D16 Group Drumazon 2, Plug-in nach Roland TR-909

Die neue Version von Drumazon wurde vor allem mit zusätzlichen Features ausgestattet, während die 11 Drums selbst unverändert blieben. Eine 909 ist schließlich das, was sie ist.

Zur Aufbereitung des rohen, trockenen Sounds gibt es nun zwei Effektbusse, die jeweils über eine Kette mit fünf Slots verfügen, in denen einzelne Effekt-Algorithmen angeordnet sind. In Bus 1 gibt es Distortion, Bitcrusher, EQ 1, Delay und Reverb. In Bus 2 finden sich Chorus EQ 2, Dynamics 1 & 2 sowie ein Filter.

Alle Effekte sind detailliert editierbar und besitzen die typischen Funktionen für den Einsatz in EDM-Produktionen, wie Sidechain durch einen wählbaren Drumsound für die Dynamics, eine Split-Frequenz für den Distortion oder Tempo-Sync beim Delay.

Außerdem gibt es für jedes einzelne Instrument einen 3-Band EQ, ein Filter und einen Kompressor sowie eine separate Master-Sektion.

Drum-Pattern können nun in einem Grid-Editor programmiert und editiert werden, wobei diverse Funktionen wie der klassische Shuffle, Global Accent, Flam, aber auch neue Features wie Random und Substep vorhanden sind. Die Pattern lassen sich per Drag & Drop in die DAW ziehen, um sie dort weiter bearbeiten und in das Song-Arrangement einbauen zu können.

Wenn die Instrumente von einer externen MIDI-Quelle wie einem Keyboard oder einem Pad-Controller angesteuert werden sollen, lassen sie sich einfach über die Drum Map bestimmten MIDI-Tasten zuweisen.

Das Plug-in verfügt nun auch über drei Trigger-Outputs, die bei der originalen Hardware zum Ansteuern von anderen Klangerzeugern gedacht waren, aber in der Praxis von vielen Produzenten als ein extra Sound oder als zusätzlicher Transient für mehr Durchsetzungskraft genutzt wurden. Im Plug-in können das Instrument, das Bus-Routing sowie Level und Panorama für die Trigger eingestellt werden.

Weiterhin verfügt das Plug-in über mehr als 1.000 Presets und Pattern, eine MIDI Learn-Funktion zur Controller-Zuweisung und für das GUI können verschiedene Größen eingestellt werden. Außerdem wird HiDPI unterstützt.

D16 Group Drumazon 2 ist für MacOS (nur 64 Bit) und Windows (32 und 64 Bit) verfügbar und unterstützt die Formate VST 2, VST 3, AAX und AU. Der Preis beträgt zur Einführung 89,- Euro, regulär wird es danach 119,- Euro kosten. Besitzer der vorherigen Version erhalten über ihren D16-Account ein Upgrade-Angebot.