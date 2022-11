Elektron Syntakt 1.2, Firmware-Update

Zwei neue Synth-Machines

Mit dem Firmware-Update 1.2 spendiert Elektron dem hybriden Drumcomputer Syntakt zwei neue Machines und kleine Verbesserungen. Viel länger hingegen ist die Liste der Bug Fixes.

Obwohl Syntakt in erster Linie für Drums konzipiert ist, gibt es in der Tonerzeugung auch Machines, mit denen tonal spielbare Klänge erzeugt werden können, etwas für Basslines, Arpeggios oder Melodien. Das neue Update fügt dem bisherigen Angebot zwei weitere Synth-Machines hinzu.

SY Raw ist eine analoge Machine, die in einen der ersten drei analogen Tracks geladen werden kann. Die Machine beinhaltet zwei gegeneinander verstimmbare Oszillatoren und einen Noise Generator. OSC2 kann mit einer Decay-Hüllkurve gesteuert werden. Es gibt eine Option, die Phasenlage mit jeder Note neu zu starten, wovon speziell Bässe profitieren. Beide Oszillatoren lassen sich ringmodulieren und es gibt für diese Machine einen eigenen Overdrive.

SY Swarm ist eine digitale Machine, die in jeden der acht digitalen Tracks geladen werden kann. Nach Vorbild des bekannten Supersaw gibt es hier sechs symmetrisch zu einem Fundamental-OSC verstimmbare Oszillatoren. Diese sechs Oszillatoren können mit einer eigenen Decay-Hüllkurve in der Lautstärke gesteuert sowie mit drei LFOs und Noise im Detune moduliert werden. Und auch in dieser Machine gibt es einen separaten Overdrive.

Außerdem werden nun die Funktionen für Sustain und Sostenuto unterstützt, wenn sie via MIDI am Syntakt eintreffen. Die Speicherung eines Songs in einem Projekt erfolgt jetzt auf die gleiche Weise wie bei einem Pattern. Zudem wurde laut Elektron die allgemeine Performance des Gerätes verbessert.

Zu den beseitigten Bugs zählen: falsche FX-Parameter bei rückgängigen Operationen, Fehler durch „Control all“ bei MIDI Tracks und TRIG auf dem FX Track, Latching Fill Mode, falsche Audio Routing Setting nach Laden eines Projektes, falsche Settings im Global FX/Mix-Menü, Sound Lock bei einer Machine mit inkompatiblem Voice Type, SYN Page Parameter nicht korrekt geladen, Trig Keys haben u.U. Notennummer zu tief gesendet, Machine wurde in mehreren Pattern geändert bei Song Playback, weitere Probleme im Song-Mode und falsche graphische Darstellung des Keyboards wenn mehrere schwarzen Tasten gedrückt wurde.

Das Firmware-Update Elektron Syntakt 1.2 steht ab sofort zum kostenlosen Downlaod auf der Hersteller-Webseite bereit.