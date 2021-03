Endorphin.es Ground Control, Sequencer & neuer Multiband-Prozessor Golden Master

Ground Control to Major Julia

Rund zwei Jahre nach seiner ersten Vorstellung kündigt Endorphin.es das Release-Datum für den Performance Sequencer Ground Control an: heute. Außerdem wird mit dem Multiband-Prozessor Golden Master ein neues Dynamik-Modul für Eurorack-Systeme präsentiert.

Ground Control ist ein komplexer 4-Track Sequencer mit einem integrierten 2-Oktaven-Keyboard. Einer der vier Tracks ist für Drums reserviert und beinhaltet seinerseits acht Trigger-Spuren, womit sich ein kompletter Beat steuern lässt. Die anderen drei Tracks sind für Melodie-orientierte Spuren mit (Key)-CV/Gate. Außerdem werden die Spuren über MIDI ausgegeben.

Hier wird Ground Control auf dem Loopop-Kanal ausführlich demonstriert.

Endorphin.es Ground Control Spezifikationen

• 42hp Eurorack Modular Performance Sequencer Workstation

• 2 octaves of keyboard, play sequences and grooves on the fly or use external USB/MIDI gear or DAW integration or control external MIDI gear

• arbitrary, up to 64 steps per pattern

• 24 patterns per track/project

• 24 projects

• dedicated mute bus un/quantized to pattern length

• 4 tracks: one drum track with 8 triggers and 3 melodic CV/Gate tracks

• velocity and CC transmission/recording by MIDI

• works as a power supply for your modular system or can be powered by bus power

• two record modes: step input with step editing and live recording

• arpeggiator, roller, pattern queue, live note removal, quick transpose

Speziell für Modularsystem im Live-Einsatz wurde der neue Dynamik-Prozessor Golden Master konzipiert. Das 6 TE breite Modul ist eine Art Finalizer, der die Lautheit anhebt, mit einem EQ, einem 3-Band Kompressor und einem Brickwall Limiter (1,5 ms Look Ahead) das Klangbild optimiert oder bei Bedarf selektiv verzerrt und auch als MS Stereofeld-Prozessor eingesetzt werden kann. Der Audioprozessor arbeitet mit 96 kHz und 16 Bit.

Ab hier die Meldung vom 8.5. 2019

Endophin.es Ground Control füllt endlich die Lücke in der Modul-Reihe des Herstellers, um „nice melodies and grooves“ zu kreieren. Mit anderen Worten, ein Sequencer-Modul wird zur Superbooth vorgestellt.

Der kurze Teaser, natürlich wieder mit astronautischer Atmosphäre, wie wir es von Endorphin.es gewohnt sind, gibt nur zwei kurze Blicke auf den Endorphin.es Ground Control Sequencer frei. Aber weder die Bildausschnitte noch die Beschreibung lassen Zweifel an der Natur des neuen Moduls. Tasten für Start, Stop, Pause und Record sowie verschiedene Notenwerte und ein Mini-Keyboard gehören doch eindeutig zu einem Melodie-Sequencer. Besonders die Eingabe mit dedizierten Tasten für die Notenlängen scheint ein praktisches Feature für intuitives Arbeiten zu sein. Die Tasten darüber scheinen vom gleichen Format wie die Trigger-Tasten des Moduls Blck Noir zu sein. Ob sie auch auf entsprechend viele Spuren oder eine zusätzliche Lauflichtprogrammierung hinweisen? Das wäre jedenfalls sinnvoll, um neben Melodien mit Synth-Modulen, wie dem Endorphin.es Furthrrrr Generator, zu spielen auch Hüllkurven wie vom Grand Terminal und die Drums von Blck Noir oder Modulen anderer Hersteller, zu triggern.

Ein Display sowie Pfeil- und +/- Tasten lassen auf einen größeren, eventuell Menü-basierten Funktionsumfang schließen. Aber über Anzahl von Pattern, Spuren, möglicherweise polyphone und polyrhythmische Sequenzen, Anschlüsse usw. ist noch nichts in Erfahrung zu bringen.

Der Endorphin.es Ground Control Sequencer wird wie das restliche Programm des Herstellers auf der Superbooth am Stand O511 zu sehen sein.