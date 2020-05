Faselunare VEGA – digitales Quad Drum-Modul

Drum-Synthese & Samples

Nach der in DIY-Kreisen beliebten Drummaschine Shapeshifter stellen Faselunare mit VEGA nun ihr erstes Eurorackmodul vor. Aber noch wird an dem vierfachen Drum-Modul gearbeitet.

Im Video wird zunächst noch eine animierte Grafik gezeigt, doch es existiert bereits ein voll funktionstüchtiger Prototyp. Das Modul VEGA hat vier Instrumente: Kick, Snare, Hihat und Percussion. Die Sounds basieren auf Drum-Synthese und Samples. Offenbar können auch eigene Samples über eine SD-Card in das Modul geladen bzw. von dieser gestreamt werden.

Die Sounds lassen sich über zwei Encoder verändern, die jeweils editierbaren Parameter werden mit Vierfarb-LEDs angezeigt. Zu den Bearbeitungsmöglichkeiten gehören eine schnelle Hüllkurve sowie ein Hoch-/Tiefpassfilter. Außerdem wird noch ein Master FX erwähnt, ohne das es dazu genauere Angaben gibt.

Das 6 TE breite Modul besitzt vier Trigger-Eingänge, eine triggerbare Muter-Funktion und einen gemeinsamen Ausgang.

Faselunare VEGA ist noch ein Prototyp, so dass es noch keine Angaben zum Preis oder der Verfügbarkeit gibt. Es sollte jedoch nicht mehr all zu lang dauern. Die Entwickler arbeiten bereits an weiteren Projekten, darunter einer neuen, erweiterbaren Version der Teensy-basierten Open Source Drummaschine Shapeshifter sowie einen ebenfalls auf Teensy basierenden Synthesizer.