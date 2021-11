Feature: Mit Musik Geld verdienen – Erfahrungen & Einblicke

Von einem, der auszog, Musik zu machen ...

Von der Musik leben, geht das überhaupt noch? Antwort: nein! So, Workshop vorbei, einen schönen Resttag wünsche ich noch. Stop, stop, stop, eine solche Aussage wären nicht nur anmaßend, sie wäre auch in bestimmten Konstellationen sachlich falsch. Wir alle haben doch eine(n) DJ(ane) in unserem Bekanntenkreis, der/die 6x im Monat auflegt und am Monatsende mit mindestens 3.000 Euro vor Steuern dasteht. Hört sich doch nach lebensfähig an, oder? Nun, dieses Feature soll einen wahren Einblick in die wirtschaftlichen Strukturen des Musikgeschäftes geben und mit möglichst vielen Vorurteilen aufräumen, auf dass der zukünftige Musiker weiß, was und vor allem was nicht auf ihn zukommt.

Geld verdienen mit Musik – Vision und Wirklichkeit

Professionelle Musiker kennen die Partysituation nur zu gut. Wer auf die Frage nach der persönlichen Einkommensquelle Musiker angibt, erntet, sofern sein Name nicht mit einem überregional bekannten Trademark einer Band oder Solokünstler verknüpft ist, eine Mischung aus Bewunderung und Mitleid. Zum einen poppen bei der passenden Außendarstellung des Künstlers beim Gesprächspartner unmittelbar die niemals endenden Traumkonstellationen aus wildem und ausschweifenden Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll auf, zum anderen dauert es nur eine kurze Zeit, bis auf indirekte oder auch ganz direkte Art und Weise die Frage „Und davon kann man leben?“ auftaucht. Natürlich lautet die Partyantwort „ja“, wohlwissend, dass man die Definition wahrscheinlich anders ausgelegt hat als sein Gegenüber. Während der Gesprächspartner in seiner Fantasie uns auf großen Open-Air vor Tausenden von schreienden Fans, hochbezahlten und ausverkauften Tourneen, garniert mit hoch dotierten Plattenverträgen sieht, überlegen wir noch, wie sehr Gitarrenunterricht, Messebeschallung und das Halbplayback Schlagerduo sich noch mit der oben genannten Definition vor einem selber vereinen lässt.

ANZEIGE

Um es kurz zu definieren, natürlich kann man von der Musik leben, man frage doch noch einmal kurz nach Gage, die zum Beispiel KISS bei ihrer aktuellen Abschiedstournee einfahren oder auch der Garantie von 1 Mio. pro Bandmitglied, die die Rolling Stones pro Show noch vor einiger Zeit bei ihren Tourneen aufriefen. Uns geht es in diesem Feature um eine Konstellation, mit der wohl 99 % aller Musiker angefangen haben und vielleicht auch noch eine Zeit lang anfangen werden, sprich ein Band von 4-6 Musikern, jeder spielt ein anderes Instrument um den jeweiligen Frequenzbereich abzudecken und alle haben sich das Ziel gesetzt, eigene, banddienliche Songs zu schreiben und mit diesen so viel wirtschaftlichen Erfolg zu haben, dass alle Bandmitglieder zu gleichen Teilen davon leben können. Um es vorweg zu nehmen, in dieser Konstellation ist die Antwort in der Tat so wie in den ersten beiden Sätzen dieses Artikels beschrieben.

Berufsbild Musiker – Die Schule der harten Schläge

Rock is dead! Oh Mann, wie oft ist dieser Satz schon bemüht worden und wie oft ist er schon von Künstlern missbraucht worden, um vielleicht die Minderwertigkeit ihres musikalischen Produktes und den damit einhergehenden Rückgang der Einnahmen zu rechtfertigen. Bleiben wir der Einfachheit halber einmal bei den unzähligen Spielarten der Rockmusik, um die Relationen aufzuzählen. Aufkommend in den Fünfzigern, übernommen in den Sechzigern und perfektioniert in den Siebzigern hatte Rockmusik immer etwas „Gefährliches“, ein wenig „Outlaw“ musste immer sein, um den persönlichen Status zu festigen. Diese Außendarstellung ist längst bis hin zur verbalen Perversion in den HipHop übergegangen, während die Rockmusik versucht, sich mit den Extremspielarten des Metal, die sich längst von jeglicher harmonischen Struktur entfernt haben, einen Hauch von Provokation zu bewahren. Was vor knapp 5 Dekaden Gesetzes- und Moralhüter noch die Zornesröte ins Gesicht schießen lies, geht heute gerade noch als Popmusik im Oldiebereich durch und übt keinerlei Faszination mehr auf die nächste Musikgeneration aus.

Aufgrund der Tatsache, dass aktuelle DAWs mit entsprechenden Emulationen es jedem ermöglichen, ein wie auch immer qualitativ geartetes Musikstück über Streaming-Dienste weltweit verfügbar zu machen, findet im ersten Verwertungsschritt keinerlei Unterscheidung mehr zwischen einem Weltstar wie Paul McCartney und einem akustischen Rülpser im Hobbybereich statt. Das Ergebnis ist eine hoffnungslose Übersättigung mit Output aller Art, der man nur noch mit massiven Marketing- und Promotion-Aktivitäten begegnen kann, um auf einen noch unbekannten Künstler aufmerksam zu machen. Dies bedeutet, dass man zunächst eine riesige Summe an Geld in einen Künstler investieren muss, bevor man auch nur über das Verdienen nachdenken kann. Heinz Rudolf Kunze hat mir einmal erzählt, dass er bei seinen ersten drei Alben nur Miese gemacht hat, mit dem vierten Album wurden die Zahlen schwarz, Album fünf und sechs spielten die Schulden ein und ab Album sieben wurde Gewinn gemacht. Da waren über 10 Jahre vergangen … Diese Form des Künstleraufbaus ist längst vorbei und kommt auch nicht wieder. Aber wie sehen denn nun die Verdienstmöglichkeiten aus und wer trägt die „Schuld“ an diesen Zahlen?

Die Geschichte mit der Kassiererin bei Aldi

Ok, was haben wir denn überhaupt für Einnahmemöglichkeiten? Was, wenn ich euch sage, dass bei jedem großen Festival mit internationalen Stars vielleicht wenn es hoch kommt 25 % der Bands, also nur die obersten auf dem Plakat tatsächlich im „normalen“ Rahmen von der Musik leben und vielleicht die beiden Headliner den Lebensstandard haben, den wir alle noch mit dem ausschweifenden Leben der Achtzigern verbinden. Alle anderen Künstler haben einen Daytime-Job.

Nun, wir hätten:

1.) Verkauf von physischen Tonträgern über den Einzelhandel oder Online-Shop

2.) Digitale Verwertung mittels Streaming und Download

3.) Live-Gagen

4.) Verkauf von Merchandise

5.) GEMA

6.) GVL

P.S. Um nicht direkt die Flinte ins Korn zu werfen, lassen wir die Corona Katastrophe einmal weg und betrachten nur den Zeitraum vor 2020 und vielleicht wieder ab Ende 2022.

Zu 1.) Der Bereich der physischen Tonträger, allen voran die CD, ist nahezu zum Erliegen gekommen. Zwar gibt es einen relativ stabilen Bereich von ca. 7 % im Bereich der Vinyl Verkäufe, allerdings können diese den Untergang der Einnahmen durch den physischen Verkauf nicht aufhalten. Zitat von Warren Hayes: „Früher hatte ich ein Budget pro Album von 300.000 $ und habe von dem daraus folgenden Album 300.000 Stück verkauft. Heute habe ich ein Budget von 30.000 $ und verkaufe 300 Stück.

Aufgrund dieser Zahlen, wenngleich er wohl bei der letzten Zahl ein wenig übertrieben hat, zahlen Record-Companies Vorschüsse für die Plattenaufnahmen nur noch etablierten Acts, wobei die Vorschüsse sich in den letzten 20 Jahren durchschnittlich um ca. 70 % verringert haben. Newcomer müssen nicht nur alle Aufnahmen für ihre Alben aus eigener Tasche bezahlen, der überwiegende Teil aller Plattenfirmen berechnet den Künstlern aufgrund der immer weiter einbrechenden Einnahmen mittlerweile eine Gebühr, um sie in ihre Vertriebsstruktur aufzunehmen. Der Bandmusiker, der einem regulären 9-to-5 Job nachgeht, seinen Jahresurlaub für Auftritte aufspart und alle Ausgaben selber begleicht, um wenigstens ein bisschen am Rock ’n’ Roll Zirkus teilhaben zu dürfen, ist mittlerweile der Standard, nicht mehr die Ausnahme.

Zu 2.) Jeder hat davon gehört, aber die genauen Zahlen sind noch viel schrecklicher, als man es sich auch nur in seinen schlimmsten Träumen ausmalen kann. Sicher, ein Ed Sheeran, der bei den Klickzahlen auf Spotify im Milliardenbereich angekommen ist und deshalb auch separate Deals mit den Streaming-Plattformen aushandeln kann, verdient auch in diesem Bereich einen kräftigen mehrstelligen Millionenbetrag pro Jahr, aber der gemeine Musiker erhält nur Bruchteile eines Cents für seine Leistung. Ganz auf die Schnelle ohne Anspruch auf Aktualität: Einen Titel bei Spotify Premium gestreamt bringt ca. 0,003 Euro, von der sich dein Digitalvertrieb ca. 20% oder aber die Plattenfirma bei einem handelsüblichen Deal ca. 70 % wegnimmt, macht ca. 0,001 Euro. Das teilt ihr dann generös durch die Anzahl der Musiker in der Band, macht bei 5 Musikern ca. 0,0002 Euro pro Song. Euer Album hat 10 Titel, d. h. ihr erhaltet, wenn sich 10.000 Fans euer komplettes Album anhören, 1 Euro pro Musiker! Ihr findet das lächerlich? Das waren die Einnahmen für einen Spotify Premium Account, bei einem Free Account reduzieren sich die Einnahmen auf ca. 1/10. Dann müssen ca. 100.000 Fans euer Album hören, damit jeder Musiker 1 Euro erhält!

Zu 3.) Aufgrund der Corona Pandemie sind die Preise im Transportwesen um knapp 100 % nach oben raus explodiert. Ein Nightliner im mittleren Segment inkl. Fahrer kostet aktuell ca. 1.750 Euro pro Tag, was bedeutet, dass ein Großteil der Gagen für die Produktion einer durchschnittlichen Tournee draufgeht. Im besten Fall bleibt ein wenig bei den Künstlern hängen, ein Großteil der Tourneen schreibt aber auch bzgl. der Gagen rote Zahlen. Warum dann überhaupt live spielen? Nun, damit wir den einzig verbliebenen Umsatzbringer an den Start bringen können, das …

Zu 4.) Merchandise. Hier liegt tatsächlich die letzte Möglichkeit für den Künstler, vergleichsweise unkompliziert die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Dies haben natürlich die Plattenfirmen für sich entdeckt, weshalb im Newcomerbereich fast nur noch so genannte 360 Grad Deals angeboten werden, was bedeutet, dass die Plattenfirma an allen Einnahmen, die der Künstler in irgendeiner Form mit seiner Musik verdient, beteiligt ist. Böse Plattenfirmen? Mitnichten! Nahezu alle Labels der unteren und mittleren Größe kämpfen ums Überleben und werden fast alle nur noch hobbymäßig geführt.

ANZEIGE

Zu 5.) Sich über den Verteilungsspiegel der GEMA aufzuregen, bedeutet Eulen nach Athen zu tragen. Seit Jahrzehnten versucht man der privaten Gesellschaft mit öffentlichem Auftrag eine fairere Verteilung der generierten Einnahmen aus dem Kreuz zu leiern, aber aufgrund der Struktur, dass je mehr man mit der Musik an Umsatz generiert, man auch eine immer höhere Beteiligung bei der GEMA erhält, erhält der „gemeine“ Musiker nur die Brotkrumen, die er als angeschlossenes Mitglied zugewiesen bekommt.

Zu 6.) Einst eine gute Sache, bei der man als Musiker sein Weihnachtsgeld in Form einer prozentualen Ausschüttung auf alle Tonträger-Umsätze im Dezember erhalten hat. Diese „Gratifikation“ wurde von einen Tag auf den anderen ohne Angaben von Gründen gestrichen. Man überlege einmal, man würde so eine Aktion im öffentlichen Dienst oder im sonstigen Dienstleistungsbereich durchführen. Aber was ein echter Musiker ist, der hat kein Druckmittel in der Hand. Was soll man als Androhung machen? Streiken? Keine Songs mehr schreiben? Da zittern aber die Kommunen. Welche Wertigkeit Kunst jenseits der subventionierten Kultureinrichtungen in Deutschland im Allgemeinen besitzt, konnte man ja gerade eben erst sehr schön bei der Corona Pandemie sehen. „Nicht systemrelevant“ oder anders ausgedrückt, unwichtig und ohne messbaren Wert.

Machen wir es kurz. natürlich leben etablierte Bands von ihrem Namen und schaffen es immer noch bis zu ihrem endgültigen Verfallsdatum, das von einigen Künstlern allerdings schon gnadenlos überstrapaziert wurde, genügend Umsatz zu generieren, um ein gutes bis sehr gutes Leben führen zu können. Wer jetzt aber die vielleicht fünf Newcomer, die es innerhalb eines Jahres weltweit zu einem gewissen Ansehen geschafft haben, als Gegenargument zitiert und die Abertausende von Bands vergisst, die Musik als ein Zuschussgeschäft betreiben, mit einem verklärten Blick wegstreift, gibt sich einer Illusion hin. Um es auf den Punkt zu bringen, die klassische Band, die es zu gleichen Teilen innerhalb der Band künstlerisch und wirtschaftlich nach oben schafft, wird es so in Zukunft nicht mehr geben und wird stattdessen von unzähligen Hobbybands abgelöst, die maximal zum Selbstkostenpreis performen müssen.

Letztendlich sind es die Streaming-Dienste, die mit ihrer sehr bequemen und praxisgerechten Kundenausrichtung dem professionellen Künstler den wirtschaftlichen Todesstoß versetzt haben. Wer also jemals vorhat, eine Familie zu gründen und diese als Alleinverdiener zu versorgen, sollte auf jeden Fall einen anderen Beruf wählen oder aber über jede Menge Nebeneinkünfte verfügen!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren