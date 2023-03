Feature: Teamgeist in der Band, Livemusik, Stage

Warum Teamgeist in einer Band so wichtig ist!

Oft beschworen und noch nie so häufig in Frage gestellt wie in den vergangenen Jahren, der legendäre Teamgeist in einer Band. Während die Musikindustrie seit Dekaden alles unternimmt, um eine „echte“ Band mit all ihren einzelnen Musikern obsolet erscheinen zu lassen, Stichwort Superior Drummer 3, vorgefertigte Loops, Melodyne und vieles mehr, ist das Abbild der „4 Freunde Harmony“ immer noch die ultimative Außendarstellung für den klassischen Rock/Pop-Fan. Während der typische Elektromusiker es von je her gewohnt ist, jegliche Form der Frequenzbildung alleine im stillen Kämmerlein vorzunehmen, klammern sich nach wie vor der überwiegende Teil der neu zu erschaffenden Konstellationen an ein Band-Konstrukt, das vor über sieben Dekaden aus rein technischen Gründen („wir haben unten rum kein Volumen, wir brauchen jemanden für die tiefen Frequenzen … einen Bassisten?“) erfunden wurde. Heutzutage hat man mehr das Problem, einen Bassisten im tot-komprimierten Downtuning-Knüppel-Bereich überhaupt noch irgendwie hörbar zu machen, aber das ist eine andere Geschichte.

Warum ist Teamgeist nach wie vor so wichtig in einer Band?

Um diese Frage zu beantworten, sollte man sich zu allererst einmal die Frage beantworten, warum man überhaupt Musik macht. Lassen wir den Bereich der Berufsmusiker einmal außen vor, die sich im steten Kampf der Bereiche „Kunst gegen Mammon“ befinden und beschäftigen wir uns nur mit Klientel des „ambitionierten Hobbymusikers“, der auch gleichzeitig wohl für über 90 % der gesamten Umsätze im Musikinstrumentenbereich verantwortlich zeichnet.

Ja, genau, frag dich, warum du Musik machst. Wahrscheinlich kommen jetzt wie aus der Pistole geschossen die beiden Klassiker „Spaß“ und „Freude“, die auch in vielen anderen Freizeitbeschäftigungen die zentrale Triebfeder für eine Aktivität darstellt. Wer ein bisschen tiefer gräbt, wird wohl auch die Bereiche Anerkennung und Popularität zulassen. Ein Großteil der Kollegen, die mit mir zusammen angefangen haben, Musik zu machen, haben auch keinen Hehl daraus gemacht, dass es ihnen fast ausschließlich darum ging, schneller Mädchen kennenzulernen, aber auch das ist eine andere Geschichte.

Was hat dies nun alles mit Teamgeist zu tun? Nun, wie wir ja schon gelesen haben, braucht man heutzutage technisch gesehen keine Mitmusiker mehr, da die Technik und das Handwerk, ob nun mit oder ohne Vorbereitung, komplett von Maschinen, in ein paar Jahren auch komplett von der AI übernommen wird. Vielleicht findet sich die Antwort, wenn man sich vor Augen führt, dass die größten Songs aller Zeiten, zumindest im Rock- und Pop-Bereich immer von mindestens zwei Musikern komponiert und getextet wurden. Warum? Weil man in der Zusammenarbeit mit anderen Musikern besser, schneller und effektiver seine Kreativität verwalten kann, als durch ständige Inzucht der eigenen Ideen einen Großteil seiner Energie dafür aufwenden muss, darauf zu achten, sich nicht ständig zu wiederholen. Soll heißen, je mehr Menschen du um dich herum platzieren kannst, die mit dir zusammen an einem Strang ziehen, umso schneller geht es in die Richtung, in die du dich fort bewegen möchtest.

Dabei macht es bereits einen sehr großen Unterschied, ob eine Person für Text und Musik zuständig ist oder aber man zum Beispiel diesen Bereich aufteilt. Ich kenne Top-Komponisten, die nicht eine tiefergehende Textzeile herausbekommen und Texter, die nicht eine ordentliche Harmoniefolge zu ihren Aussagen anbieten können. Das Herausfinden der individuellen Stärken im Kreativprozess ist das A & O einer jeden erfolgreichen Zusammenarbeit. „So einfach ist das alles?“ Von wegen …

Gibt es die optimale Konstellation zwischen Musikern?

Wäre es so einfach, eine „gute“ Band zusammenzustellen, wäre die Welt wohl voll mit glücklichen Musikern, die händchenhaltend und Kumbaja-singend durch Leben gehen. Stattdessen ist die Welt voll von zum Teil hoffnungsvollen Ansätzen, die bereits nach vergleichsweise kurzer Zeit nur noch verbrannte Erde in Kombination mit einem großen Verlust von investierter Energie und Zeit hinterlassen. Warum ist das so?

Wenn ich eins in meiner Zeit als Musiker/Produzent gelernt habe, dann ist es die Tatsache, dass ich mich nur noch mit Menschen umgeben möchte, die ich mag und respektiere, wobei das Verhältnis je nach Person schwanken kann. Wahrscheinlich hat jeder in seinem Leben schon einmal einen musikalischen „Kollegen“ gehabt, der handwerklich eine echte Bereicherung für die Band darstellte, abseits seines Instruments jedoch menschlich eine solche Katastrophe darstellte, dass man sich streng genommen nicht einmal im selben Raum mit demjenigen aufhalten wollte.

So eine Konstellation ist immer zum Scheitern verurteilt, es ist nur die Frage, wann die Bombe hochgeht. Meist passiert dies dann auch noch kurz vor einer großen Chance für die Band, wie zum Beispiel einem lukratives Tourangebot oder das anderweilige Erklimmen der nächsten Sprosse auf der Erfolgsleiter. Glaubt mir, niemand kann handwerklich so viel Benefit für eine Gemeinschaft darstellen, als dass es sich lohnt, einen unangenehmen Menschen in seiner Freizeit zu ertragen. Von daher, Gespräch suchen, Problem ansprechen, Zeit für Verbesserung einräumen und wenn das nicht fruchtet, raus damit. Eine faule Frucht im Obstkorb versaut dir die gesamte Ernte!

Wer macht was in der Band? Wo bleibt der Teamgeist?

… oder die Häuptling-Indianer-Problematik

Manchmal könnte man den Eindruck bekommen, eine typische Band splittet sich jenseits der Bedienung ihrer Instrumente in zwei Lager auf, der Bereich der Bandmitglieder, die fast alles machen und jene, die fast nichts machen. Ist es nicht fast immer so, dass derjenige, der die Songs schreibt, sich auch um das Booking kümmert, den Transporter bucht, den Kontakt zum Veranstalter hält, das Hotel klarmacht, den Schedule erstellt, das Merchandise erstellt, die Abrechnung macht, den Proberaum bezahlt, die Technik betreut, die sozialen Medien füttert – und und und. Wäre es nicht viel sinnvoller, die mannigfaltigen Aufgaben innerhalb einer Band zu gleichen Teilen aufzuteilen, um nicht auf der einen Seite einen ständig überarbeiteten und überlasteten „Macher“ zu haben und auf der anderen Seite einen latent gelangweilten Mitmusiker, der sich mit der launigen Aussage „ich kann das nicht so gut wie du“ zurücklehnt und die Früchte der Arbeit anderer mitnimmt?

Ich überlege gerade angestrengt, ob mir in meinem ganzen Leben jemals eine Band untergekommen ist, die die Arbeit zu gleichen Teilen untereinander aufgeteilt hat, auf dass eine maximale Effizienz unter dem Strich steht. Ich glaube nicht. Was schon einen großen Unterschied macht, ist die Form des Bookings. Ich kenne einige Bands, die es so handhaben, dass derjenige, der eine Show klarmacht, den Kontakt zum Veranstalter hält und im Gegenzug für seine Leistung 10 bis 20% der Gage für sich behalten kann. Somit hat derjenige einen Anreiz, sich verstärkt um Shows zu bemühen.

Alles andere sollte, wenn es eben geht, zu gleichen Teilen auf die Band verteilt werden, denn nur so bleibt unter dem Strich ein ausgewogenes Verhältnis in Sachen Arbeitsleistung und Teamgeist. Es mag Ausnahmen geben, aber niemand, wirklich niemand in meinem Umfeld bekommt keine grünen Pickel, wenn es um die sozialen Medien geht. Dieses ständige möglichst tagesaktuelle Liefern von Content und die damit einhergehende Bewerbung der eigenen Band bis zum „es geht nicht mehr“ saugt einen komplett aus, sofern man es ernst meint mit der Band. Nach dem Songwriting ist dieser Bereich der mit Abstand (leider) wichtigste Punkt innerhalb einer Band geworden. Soll dies auch noch vom Hauptsongwriter der Band übernommen werden, kannst du den Laden fast direkt wieder dichtmachen. Wenn man Teamgeist beweisen kann, dann in den Bereichen, die keinem Spaß machen und genau in diesen Bereichen zeigt sich, ob eine Band überleben kann.

Die größte Sprengkraft für eine Band stellt jedoch der finanzielle Bereich dar. Sobald die ersten zählbaren Einnahmen fließen und seien es auch nur vergleichsweise geringe Einnahmen, verändert sich alles innerhalb einer Band. Lange unterdrückte Erwartungshaltungen, kombiniert mit sehr individuellen Befindlichkeiten, machen dieses Thema zu einem Minenfeld der ganz besonderen Art. Ich möchte aber bewusst dieses Thema ausklammern, da es viel zu umfangreich ist und wahrscheinlich nach einem eigenen Artikel verlangen würde. Von daher fokussieren wir uns auf eine Konstellation, die mittels der Gage die Reise- und Technikkosten decken kann und mittels des Mercheverkaufs ein kleines Plus erwirtschaftet.