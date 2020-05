Fred‘s Lab Töörö – polyphoner Hybrid-Synthesizer

Wavetables mit Analog-Filter

Endlich mal ein Synthesizer mit einem wirklich coolen Namen! Klingt Fred‘s Lab Töörö so wie er heißt?

Nach seinem Debüt Buzzy stellt Frédéric Meslin den Prototypen eines neuen digital/analogen Hybridsynthesizers. Töörö hat sechs Stimmen und ist vierfach multitimbral.

Eine Stimme besitzt zwei 12 Bit Oszillatoren mit Wavetable-Morphing mit Sync und zusätzlichem Sine Modulator für Through Zero Phase Modulation. Die beiden Oszillatoren können ringmoduliert werden und zusätzlich ist ein Noise Generator vorhanden. Das 12 dB Tiefpassfilter basiert auf einem FL A847 Optokoppler und hat einen nachfolgenden Shaper.

Zur Modulation sind zwei Hüllkurven und zwei LFOs vmit eigenen AD-Hüllkurven vorhanden. Außerdem ist für jeden Part eine synchronisierbarer Arpeggiator mit mehreren Modi und Pattern vorhanden.

Der Ausgang ist Stereo und jeder der vier Parts kann im Panorama verteilt werden. In der Summe gibt es einen 12 Bit Multieffekt mit Ping-Pong Delay und Chorus / Flanger.

Die Bedienung erfolgt über vier Encoder, Segment-Display und 14 Taster. Die Funktinen sind in einer Matrix auf der Oberfläche abgebildet.

Töörö kann 100 Presets und 10 Multis speichern. Das Gerät besitzt zwei Ausgangsbuchsen für die Summe und zwei Stereo-Miniklinkenbuchsen als Einzelausgänge. Ferner sind MIDI-In/Out und USB (Power und MIDI) vorhanden.

Für Fred‘s Lab Töörö wird in Kürze eine Kickstarter-Kampagne eingerichtet werden. Eine Preisangabe gibt es daher noch nicht.