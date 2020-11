Frisch released: Pioneer DDJ-FLX6 DJ-Controller

Für den ambitionierten Amateur-DJ mit brandneuen Effekten

Mit dem Pioneer DDJ-FLX6 schickt Pioneer DJ passend zum Weihnachtsgeschäft einen neuen DJ-Controller auf den Markt, welcher die Lücke zwischen dem DDJ-400 und dem DDJ-800 schließen wird. Preislich zumindest, funktionell, das wird sich noch zeigen.

Pioneer DDJ-FLX6 – ein erster Blick

Für 599,- Euro laut UVP wirkt der neue DDJ-FLX6 wie ein robuster DJ-Controller für den ambitionierten Einsteiger oder Amateur-DJ, der aus dem Alter des DDJ-400 herausgewachsen ist, jedoch nicht das Budget von DDJ-800 oder DDJ-1000 aufbringen möchte.

Der neue DJ-Controller bietet jedoch zunächst einmal alles, was notwendig ist und das vor allem auch mit zwei DJ-Softwares: Rekordbox DJ und Serato DJ Pro.

Austoben darf sich der DJ dann auf vier Kanälen und zwei Control-Decks, die umschaltbar sind zwischen Deck 1 und 3 und 2 und 4. Bestückt sind die Decks mit zwei full-size Jog-Wheels (gleiche Größe wie am CDJ-2000NXS2 oder CDJ-3000) samt On-Jog-Display, jeweils acht Performance-Pads für Hot Cues, Pad FX, Best-Jump, Sampler, Beat-Loop, Sampler-Scratch (ein brandneuer Jpg-Mode), Key Shit und Keyboard. Es gibt einen kleinen Pitch-Fader, eine Loop-Sektion für manuelle oder Auto-Beat-Loops sowie neuere Spielereien.

Zum einen gibt es die Jog-Cutter-Funktion, die per Tastendruck einschaltbar ist. „Kreiere professionell klingende Scratch-Effekte mit nur einer Hand“, schreibt Pioneer DJ zu der Funktion, die, sofern eingeschaltet und kombiniert mit Bewegungen des Jog-Wheels, professionell klingende Scratch-Effekte erzeugen soll. Dafür gibt es zehn verschiedene Scratch-Muster, zwischen denen gewechselt werden kann.

Die zweite Neuigkeit befindet sich anhand des großen Push-Encoders in jedem Deck, die Merge FX. Dieser Effekt soll „mehr Drama“ in die DJ-Sets bringen und ermöglichen zwichen vercshiedenen Musikstilen zu wechseln. Unabhängig von Tempo und Tonart. Ich erwarte also irgendetwas wie Pitch-Down-Reverbs oder derartiges, Effekte, die sich unabhängig von Tempo und Tonart „machen/bewegen“ und das Einspielen eines neuen Tracks ermöglichen, ohne schief oder asynchron zu klingen. 41 Effekt-Arten warten hier auf den Nutzer und können im Abschnitt Merge FX in Rekordbox angepasst/eingestellt werden, wobei es vier Hauptelemente gibt: Build FX, Build Sample, Release FX und Drop Sample.

Der Pioneer DDJ-FLX6 soll plug-and-play kompatiblem mit Rekordbox DJ wie auch Serato DJ Pro sein, ohne kostenpflichtiges Abo.

Mehr Informationen folgen zeitnah im ausführlichen Testbericht …