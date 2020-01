Genelec präsentiert 4430 und 4420 Smart IP Lautsprecher

Smarte Lautsprecher aus Finnland

Bereits im Dezember hatte Genelec im Rahmen eines exklusiven Events seine neuen Smart IP Lautsprecher 4430 vorgestellt. Auf der Mitte Februar stattfindenden Messe ISE werden diese nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Passend zur Premiere hat Genelec auch die nächst kleinere 4420 fertiggestellt, diese wird ebenfalls dort erstmals gezeigt und zeitnah erhältlich sein.

Die beiden Lautsprecher 4430 und 4420 sind für eine feste Installation gedacht und warten mit einem interessanten Feature auf. Ähnlich zu den „smarten“ Studiomonitoren lassen sich 4430/4420 über die integrierte Smart IPTechnologie mit Strom und Audio-over-IP versorgen und erlauben damit die Konfiguration von Hörzonen sowie die Steuerung und Raumanpassung über ein einziges Standard-CAT-Kabel.

Die beiden Lautsprecher sind zu Dante- sowie zu offenen IP-Standards wie AES67 und ST2110-30 kompatibel. Die Spannungsversorgung wird über die Power-over-Ethernet-Formate PoE und PoE+ realisiert. Beide Modelle bieten einen rückseitigen Netzwerkanschluss, der

auch die Verbindung zu Genelecs Smart IP Manager herstellt – einer speziellen Software, die Installateuren die Konfiguration einer fast unbegrenzten Anzahl an Räumen, Hörzonen und Audio-Kanälen ermöglicht. Integriert ist auch die Geräteerkennung, System-Steuerung, Status-Überwachung sowie ein leistungsfähiges Equalizer-Tool zur Kompensation von Einflüssen der Raumakustik.

Die Software Smart IP-Manager wurde mit seinen Möglichkeiten direkt auf die Anforderungen von Installateuren abgestimmt. 4420 und 4430 lassen sich aber über API auch einfach in andere Mediensteuerungs-Systeme integrieren und bieten dem Endnutzer Zugriff auf Lautstärkeregelung, vorprogrammierte Settings oder auch Power-Management.

Technische Daten zu 4420 und 4430

Der 4420 Lautsprecher fällt mit einer Höhe von 22,6 cm recht klein aus, bietet aber trotzdem einen Frequenzgang von 55 Hz bis 39 kHz (-6 dB-Punkte) über einen 4-Zoll-Basstreiber und ¾-Zoll-Metallkalotten-Hochtöner mit einem maximalen SPL von 100 dB mit zwei 50 Watt Class-D-Endstufen.

Das nächst größere Modell 4430 ist 28,5 cm hoch, der Frequenzgang umfasst 45 Hz bis 39 kHz

(-6 dB Punkte). Er nutzt einen 5-Zoll-Basstreiber und ¾-Zoll-Metallkalotten-Hochtöner und erreicht einen maximalen SPL von 104 dB mit ebenfalls zwei 50 Watt Class-D-Endstufen.

Die beiden Lautsprecher werden in Schwarz, Weiß oder in 120 frei wählbaren RAL-Farben angeboten. So lassen sich die Speaker passend zu den räumlichen Gegebenheiten farblich anpassen. Für beide Lautsprecher bietet Genelec ein großes Montagezubehör an.

Die Verfügbarkeit und die Preise für die beiden neuen Speaker hat Genelec leider noch nicht bekannt gegeben.