NAMM 2020: SC3070 – neuer Midfield-Studiomonitor von EVE Audio

Hochwertiger Midfield-Monitor

Der Berliner Studiomonitor-Spezialist EVE Audio präsentiert mit dem SC3070 einen neuen Lautsprecher. Wie man es von EVE Audio kennt, wurde bzw. wird der neue SC3070 komplett in Berlin entwickelt und zusammengebaut. Der Studiomonitor ist als 3-Wege-Monitor konzipiert und laut Hersteller für Midfield- und Nahfeld-Monitoring geeignet.

Einen exzellenten Mittenbereich sowie kraftvolle Bässe verspricht EVE Audio für den SC3070. Ausgestattet ist er mit einem 7 Zoll Basstreiber, einem 4 Zoll messenden Fiberglas-Treiber für die Mitten sowie einem AIR Motion Transformer für die Höhen. Drei Class-D Endstufen treiben diese an. Diverse Volume- und Filter-Settings zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten lassen sich entweder über den vorderseitigen Encoder mit LED-Ring oder die rückseitigen DIP-Schalter setzen. Über den LED-Ring werden aktuelle Einstellungen auch visualisiert.

Einkommende analoge Signale gelangen über XLR- oder Cinch-Buchsen in den Lautsprecher, dort werden sie von Burr Brown Konvertern mit 24 Bit und 192 kHz gewandelt. Der interne DSP sorgt dann für latenzfreie Filter-Settings und schützt das System vor Übersteuerungen.

Ab dem zweiten Quartal soll der EVE Audio SC3070 erhältlich sein. Der Preis wird vermutlich bei 1.700,- Euro pro Stück liegen.

Die Fakten zum SC3070 im englischen Überblick:

– Fully-fledged 3-way near / mid field monitor

– Our proprietary RS3 Air Motion Transformer for pristine high-frequency reproduction

– 4-inch glass-fibre honeycomb membrane woofer for clear midrange production with utmost detail

– 7-inch low frequency driver with glass-fibre coated honeycomb diaphragm for powerful bass response

– sophisticated cabinet that houses a bevelled ultra-stiff front plate to reduce unwanted resonances and diffraction

– Dedicated 2 x 100 W Class D amplifier each for mid and low frequencies

– 1 x 50 W Class D amplifier for AMT

– On the front volume and room eq control with rotary knob for perfect integration into every listening environment

– Dimmable LED ring

– High-resolution 24bit/192kHz Burr-Brown A/D converter

– Detachable grilles to protect A.M.T.