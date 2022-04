Global Truss stellt PINNEX-System vor

Die Revolution im Traversenbau

Der renommierte Traversenhersteller Global Truss bietet mit dem PINNEX-System eine neue und einfache Art der Traversenverbindung an. Das System selbst setzt sich aus dem PINNEX-Pin und einer speziellen Demontagezange zusammen, die sowohl in einer elektrischen als auch mechanischen Ausführung erhältlich ist. Das Global Truss PINNEX gewährleistet nicht nur einen vereinfachten Abbau von Traversenkonstruktionen, sondern verbessert den Arbeitsschutz der Mitarbeiter. Das neuartige System ist für die bei Global Truss geführten Traversensysteme F31 bis F45 geeignet und zeichnet sich darüber hinaus durch einen geringeren Investitionsaufwand gegenüber anderen Verbindungslösungen aus.

Die Traglast bleibt beim PINNEX-System erhalten

Das Anwenden des PINNEX-Systems verursacht im Hinblick auf die statischen Eigenschaften keine Beeinträchtigungen gegenüber dem Standard-Pin, sodass die Traglast der Traversenkonstruktion in vollem Umfang erhalten bleibt. Der Aufbau der Konstruktion wird weiterhin durch das Einschlagen der Pins mit einem geeigneten Hammer durchgeführt. Statt die Pins beim Abbau umständlich mit einem Hammer herauszuschlagen, wie es standardmäßig gemacht wird, erlauben die Demontagezangen ein einfaches, kraftsparendes Herausziehen des 76 mm langen PINNEX-Pins. Dafür werden die Zangen lediglich direkt an der Traverse angesetzt und betätigt. Auf diese Weise gelingt eine sichere Demontage von Traversenkonstruktionen in kurzer Zeit.

Geringe Investitionskosten

Im direkten Vergleich zu teureren, meist auch aufwendigeren Steckverbinder- und Schnellverschlusssystemen muss beim PINNEX-System von Global Truss lediglich der ohnehin schon günstige Standard-Pin ausgetauscht und zusätzlich das entsprechende Demontagewerkzeug angeschafft werden. Das hat allgemein den Vorteil, dass der zu tätigende Investitionsaufwand für Veranstaltungsunternehmen möglichst geringgehalten wird.

Sicheres, angenehmes Arbeiten

Infolge der Anwendung des PINNEX-Systems von Global Truss ergeben sich neben dem vereinfachten Abbau von Traversenkonstruktionen einige wesentliche Vorteile in Sachen Arbeitsschutz. Die Kombination aus PINNEX-Pin und der Demontagezange senkt die Lärmbelastung für die Mitarbeiter beim Abbau beträchtlich. Gegenüber dem Abbau mit dem Hammer reduziert sich die Lautstärke um etwa 30 dB. Weiterhin bieten die Demontagezangen eine Fall-Off-Protection, wodurch umherfliegende Pins verhindert werden. Stattdessen ist es nun möglich, den demontierten PINNEX-Pin in einem dafür vorbereiteten Behältnis kontrolliert abzulegen.

Über Global Truss

Global Truss ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Aluminiumprodukten mit Schwerpunkt auf Veranstaltungstechnik und Bühnenbau spezialisiert hat. Mit seinem Hauptsitz in der baden-württembergischen Gemeinde Karlsbad im Landkreis Karlsruhe ist die Firma seit ihrer Gründung im Jahr 2000 zu einem weltweit führenden Hersteller für Traversen mit weiteren Niederlassungen in den USA und Asien gewachsen. Global Truss begann mit drei verschiedenen Traversensystemen, die indessen zu einem Sortiment von zehn Systemen ausgebaut wurden. Das Unternehmen selbst garantiert die Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der Herstellung und Prüfung ihrer Aluminiumkonstruktionen – vom Rohstoff, über die Produktionsstätte bis hin zum Schweißer.